Iako mnogi imaju naviku da ih prebace preko slavine ili radijatora, stručnjaci upozoravaju da takve metode mogu doprineti širenju bakterija i gljivica u kuhinji. Vlažna krpa predstavlja idealno okruženje za razvoj mikroorganizama, posebno nakon pranja sudova ili čišćenja površina.

Jedna od najčešćih grešaka je kačenje mokrih krpa preko slavine. Iako deluje praktično, bakterije sa krpe lako se prenose na ručke, nastavak slavine, pa čak i u vodu za piće. Na taj način povećava se rizik od kontaminacije i širenja nečistoća po celoj kuhinji.

Sušenje krpa na radijatoru takođe nije najbolje rešenje. Iako toplota ubrzava sušenje, istovremeno podstiče širenje mikroorganizama kroz vazduh. Ovo može biti posebno problematično za osobe sa alergijama ili osetljivim disajnim putevima. Slično važi i za ostavljanje krpa na radnoj površini ili presavijenih na kuki – bez dobre ventilacije, vlaga ostaje u tkanini i omogućava bakterijama da se razmnožavaju.

Najbolji način za higijensko sušenje kuhinjskih krpa jeste dobra cirkulacija vazduha. Krpu je potrebno dobro iscediti, zatim je raširiti i okačiti na mesto gde može brzo da se osuši, poput sušilice za veš ili posebnog držača. Na taj način smanjuje se zadržavanje vlage i sprečava razvoj bakterija.

Stručnjaci savetuju da se kuhinjske krpe menjaju što češće, idealno svakodnevno, posebno ako su bile u kontaktu sa sirovim namirnicama. Redovno pranje na temperaturi od najmanje 60°C, uz odgovarajući deterdžent, ključno je za uklanjanje bakterija i održavanje higijene u kuhinji.