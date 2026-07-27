Mnogi su bar jednom doživeli neprijatan osećaj da padaju upravo u trenutku kada tonu u san, nakon čega sledi nagli trzaj koji ih potpuno razbudi. Iako može delovati zabrinjavajuće, stručnjaci ističu da je reč o sasvim normalnoj i bezopasnoj pojavi poznatoj kao hipnički (hipnagogički) trzaj.

O tome je govorio lekar Amir Kan, objašnjavajući zbog čega dolazi do ovog fenomena i zašto nema razloga za paniku.

Zašto dolazi do naglog trzaja?

Prema rečima dr Amira Kana, dok tonemo u san naši mišići počinju da se opuštaju. Međutim, mozak ponekad taj proces pogrešno protumači kao osećaj pada.

– Dok tonete u san, mišići se opuštaju, a mozak to ponekad pogrešno protumači kao da padate. Zbog toga šalje brz signal telu da vas "uhvati", pa dolazi do naglog trzaja – objasnio je lekar.

Pojedini naučnici smatraju da bi ovaj refleks mogao biti ostatak drevnog mehanizma za preživljavanje iz vremena kada su naši preci spavali na drveću, pa je nagli trzaj mogao da spreči pad.

Šta je hipnički trzaj?

Hipnički ili hipnagogički trzaj predstavlja iznenadni, nevoljni grč mišića koji se javlja tokom prelaska iz budnog stanja u san.

Prema podacima organizacije The Sleep Foundation, oko 70 odsto ljudi doživi ovu pojavu makar jednom tokom života.

Najčešće se ispoljava kao:

iznenadan trzaj ruke ili noge,

osećaj da propadate,

utisak da ste se o nešto spotakli ili udarili,

kratkotrajno buđenje uz osećaj iznenađenja ili straha.

Šta može da izazove hipničke trzaje?

Iako tačan uzrok još nije u potpunosti razjašnjen, stručnjaci smatraju da se češće javljaju kada je organizam pod opterećenjem.

Veća verovatnoća za pojavu hipničkih trzaja postoji kod osoba koje:

su pod stresom,

piju kofeinske napitke u večernjim satima,

odlaze na spavanje veoma umorne,

nemaju redovan ritam spavanja.

Kako smanjiti učestalost?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti mirnijem snu i smanjiti učestalost hipničkih trzaja:

odlazite na spavanje i budite se u približno isto vreme,

održavajte temperaturu u spavaćoj sobi između 18 i 20 stepeni ,

, zamračite i utišajte prostoriju,

izbegavajte korišćenje telefona i drugih ekrana najmanje sat vremena pre spavanja,

smanjite stres tehnikama opuštanja poput joge ili meditacije,

izbegavajte intenzivno vežbanje kasno uveče,

ograničite unos kofeina i izbegavajte nikotin i alkohol pred odlazak na spavanje.

U većini slučajeva hipnički trzaji nisu razlog za zabrinutost i predstavljaju normalan deo procesa uspavljivanja. Međutim, ako su veoma učestali, ometaju san ili ih prate drugi neuobičajeni simptomi, preporučljivo je potražiti savet lekara.