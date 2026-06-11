Letnja sezona uveliko je počela, a među brojnim turistima koji ovih dana odmaraju u Tunisu nalaze se i gosti iz Srbije. Upravo oni postali su glavna atrakcija na jednoj od najlepših plaža u letovalištu Port el Kantui, kada su spontano zaigrali kolo i privukli pažnju brojnih stranih turista.

Sve se dogodilo potpuno neočekivano. Čim su se začuli prvi taktovi poznate muzike, naši turisti su se okupili i za svega nekoliko trenutaka formirali kolo na pesku, dok su ih ljudi sa ležaljki posmatrali, fotografisali i snimali mobilnim telefonima.

– Ništa nismo planirali. Pustili su nam kolo, nismo ni znali da će se to desiti. Na brzinu smo se skupili i zaigrali, bilo je prelepo. Svi su gledali, snimali, a atmosfera je bila fantastična – rekli su za RINU srpski turisti koji trenutno letuju u Tunisu.

Kako kažu, Port el Kantui ih je oduševio ne samo prelepim plažama i morem, već i gostoprimstvom domaćina i odličnom atmosferom.

Mnogi prolaznici zastajali su da vide šta se događa, a pojedini strani turisti čak su pokušali da se priključe i nauče korake tradicionalnog srpskog kola.

Još jednom se pokazalo da Srbi gde god da otputuju sa sobom nose dobro raspoloženje, muziku i običaje, pa nije iznenađenje što je spontano kolo na plaži izazvalo osmehe i oduševljenje među turistima iz različitih delova sveta.

(RINA)