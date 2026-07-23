U dugim vezama i brakovima sasvim je prirodno da početna zaljubljenost i intenzivna strast vremenom budu zamenjene svakodnevnim obavezama, rutinom i manjkom vremena za partnera. Mnogi parovi primete da se spontani trenuci bliskosti ređe dešavaju, dok zajedničke večeri češće prolaze uz odmor, telefon ili omiljene serije.

Stručnjaci ističu da je takva promena normalan deo razvoja odnosa, ali podsećaju da emocionalnu i fizičku povezanost treba negovati. Iako učestalost intimnih odnosa nije jedino merilo kvaliteta veze, istraživanja pokazuju da zadovoljstvo intimnim životom može pozitivno uticati na komunikaciju, bliskost i opšte zadovoljstvo partnerskim odnosom.

Jedan od jednostavnih saveta koji se često navodi jeste takozvano pravilo šest minuta.

Šest minuta pažnje može promeniti doživljaj intimnosti

Prema istraživanju koje je objavila kanadska neprofitna organizacija Sex Information and Education Council, nekoliko minuta posvećene predigre može doprineti kvalitetnijem intimnom iskustvu.

U istraživanju je učestvovalo oko 1.500 ispitanika iz Kanade, a rezultati su pokazali da je mnogima upravo nekoliko dodatnih minuta bilo potrebno kako bi se opustili, usmerili pažnju na partnera i potpuno se prepustili trenutku.

Među učesnicima:

61 odsto žena navelo je da im je najmanje šest minuta predigre važno za lakše dostizanje uzbuđenja i orgazma;

navelo je da im je najmanje šest minuta predigre važno za lakše dostizanje uzbuđenja i orgazma; 55 odsto muškaraca ocenilo je da intimni odnos doživljavaju kvalitetnijim kada mu prethodi dovoljno vremena za bliskost i pažnju.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalna formula koja odgovara svim parovima. Potrebe i želje razlikuju se od osobe do osobe, pa je otvoren razgovor i dalje najvažniji deo zdravog intimnog odnosa.

Bliskost nakon odnosa jednako je važna

Istraživanje je ukazalo i na značaj vremena nakon intimnog odnosa. Nežnost, zagrljaji, maženje i fizička bliskost mogu dodatno doprineti osećaju povezanosti među partnerima.

Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da intimnost ne počinje i ne završava se samim seksualnim odnosom. Pažnja, razgovor, dodiri i osećaj sigurnosti nakon toga mogu imati važnu ulogu u jačanju emocionalne veze.

Posebno kod dugogodišnjih partnera, upravo ti mali trenuci često postaju način da se očuva osećaj bliskosti i povezanosti.

Male promene mogu vratiti osećaj bliskosti

Ako partneri osećaju da je njihov odnos postao predvidiv, stručnjaci savetuju da krenu od jednostavnih promena – više razgovora, više nežnosti i više vremena posvećenog jedno drugom.

Pravilo šest minuta ne treba posmatrati kao strogo pravilo koje garantuje uspeh, već kao podsetnik da pažnja i posvećenost često prave najveću razliku.

U dugim vezama upravo mali gestovi mogu pomoći partnerima da ponovo pronađu osećaj bliskosti, uzbuđenja i povezanosti koji su važni za kvalitetan odnos.