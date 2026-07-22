Tokom letnjih meseci, kada su noge, ruke i drugi delovi tela češće otkriveni, mnogi biraju brijač kao najbrži način za uklanjanje dlačica. Ova metoda je jednostavna, dostupna i bezbolna, ali samo kada se koristi pravilno.

Za razliku od metoda koje uklanjaju dlačicu iz korena, brijač je skraćuje na površini kože, pa rezultat traje kraće. Ipak, uz nekoliko pravilnih koraka moguće je postići glatku kožu bez crvenila, peckanja i neprijatnih posledica.

1. Brijanje suve kože povećava rizik od iritacije

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje brijača bez prethodnog kvašenja kože.

Kada je koža suva, povećava se trenje između oštrice i površine kože, što može dovesti do:

crvenila;

peckanja;

sitnih posekotina;

osećaja zatezanja.

Pre brijanja najbolje je kožu omekšati toplom vodom, a zatim naneti gel, penu ili proizvod namenjen za brijanje. Na taj način brijač lakše klizi i smanjuje se mogućnost oštećenja kože.

2. Preskakanje pilinga može dovesti do uraslih dlačica

Mrtve ćelije kože mogu otežati pravilno uklanjanje dlačica i povećati rizik od njihovog urastanja.

Blagi piling pomaže da površina kože bude glatkija, ali ga nije preporučljivo raditi neposredno pre brijanja, jer dodatno može povećati osetljivost.

Idealno je napraviti piling dan ranije ili nekoliko sati pre samog brijanja.

3. Korišćenje tupog brijača šteti koži

Mnogi pokušavaju da produže vek istom brijaču, ali istrošena oštrica često pravi više problema nego koristi.

Tup brijač:

slabije uklanja dlačice;

zahteva više ponavljanja pokreta;

povećava trenje;

dodatno opterećuje kožu.

Ako primetite da brijač više ne klizi glatko ili morate više puta prelaziti preko istog mesta, vreme je za zamenu.

4. Prejak pritisak ne daje bolji rezultat

Jače pritiskanje brijača ne znači da će koža biti glađa. Naprotiv, preveliki pritisak može izazvati sitne povrede, ogrebotine i iritaciju.

Oštar i kvalitetan brijač treba da uklanja dlačice uz blag dodir, bez potrebe za dodatnim pritiskanjem.

5. Previše prelazaka preko istog mesta može oštetiti kožu

Ponavljanje pokreta na istom delu tela jedna je od grešaka koju mnogi prave u želji da postignu savršeno glatku kožu.

Iako se čini da će dodatni prelazi dati bolji rezultat, oni zapravo mogu narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože i izazvati neprijatnu reakciju.

Bolje je koristiti sporije i pažljivije pokrete, uz redovno ispiranje brijača kako bi se uklonile dlačice i ostaci proizvoda.

Pravilna tehnika pravi najveću razliku

Brijanje ne mora da bude uzrok iritacija i neprijatnosti. Uz pripremu kože, oštar brijač, dovoljno vlage i nežne pokrete moguće je postići gladak rezultat uz mnogo manje rizika od crvenila i oštećenja.