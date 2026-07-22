Zanimljivosti
Nije uvek znak lenjosti: Ljudi koji ne nameštaju krevet imaju jednu osobinu koju šefovi sve više cene
Ljudi koji imaju potrebu da svakog jutra odmah nameste krevet često više vrednuju red, organizaciju i osećaj kontrole
Prethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
0min
"Moju majku jure izvršitelji"! Sin naše glumice otkrio kako su je kolege izdale: Napustili je u najgorem trenutku
0min
Niste znali da obična šetnja može toliko da prija telu: Ova tehnika pokreće limfu i donosi osećaj lakoće
10min
Pismo sa Titanika prodaje se na aukciji: Pripada putniku koji je bio u drugoj klasi - evo kako je opisao život na brodu
10min
Pismo sa Titanika prodaje se na aukciji: Pripada putniku koji je bio u drugoj klasi - evo kako je opisao život na brodu
1D
Stiže nova jednokratna pomoć: U proseku 26.600 dinara obradovaće 1.663.989 građana, isplata do ovog datuma
23H
Upravo je stigla važna informacija za građane koji imaju evre: Nova oduka je doneta, sutra će stupiti na snagu
1D
Posle lažnih optužbi i jezivog targetiranja usledila tragedija: Policajac Vasilije Lalović izvršio samoubistvo
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Ovo je otac Stanije Dobrojević, stradao je kada je imala samo 10 godina, pojavila se retka slika(FOTO)
Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,74
|USD
|102,49
|102,8
|103,1
|CAD
|72,84
|73,06
|73,28
|AUD
|71,82
|72,04
|72,25
|GBP
|137,75
|138,16
|138,58
|CHF
|126,48
|126,86
|127,24
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)