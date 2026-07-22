Prva stvar koju uradite nakon buđenja možda govori više o vašem načinu razmišljanja nego što biste očekivali. Dok mnogi smatraju da je nepospremljen krevet znak lenjosti ili nemara, psiholozi ukazuju da ova navika može biti povezana sa kreativnošću i drugačijim načinom razmišljanja.

Na ovu temu sprovedeno je istraživanje objavljeno u časopisu Psychological Science, koje je vodila istraživačica Kejtlin Vohs sa Univerziteta u Minesoti.

Nered može da podstakne kreativnost

Rezultati studije pokazali su da neuredno okruženje može stimulisati određene kognitivne procese i podstaći kreativno razmišljanje, dok uredan prostor češće vodi ka opreznijem i konvencionalnijem donošenju odluka.

Kako navode autori istraživanja, boravak u neurednom okruženju može da podstakne odstupanje od ustaljenih obrazaca ponašanja i rutine, što olakšava stvaranje novih ideja i inovativnih rešenja.

To znači da nepospremljen krevet ne mora nužno biti znak nediscipline ili lenjosti, već može ukazivati na fleksibilniji način razmišljanja i otvorenost za nove ideje – osobine koje se danas često cene u kreativnim profesijama.

Šta govori navika da svako jutro nameštate krevet?

S druge strane, ljudi koji imaju potrebu da svakog jutra odmah nameste krevet često više vrednuju red, organizaciju i osećaj kontrole.

Prema mišljenju psihologa, kod njih se češće mogu uočiti osobine poput savesnosti, perfekcionizma i potrebe za jasno definisanim pravilima, zbog čega im nepredvidive situacije mogu predstavljati veći izazov.

Ne postoji "ispravna" navika

Stručnjaci ističu da nijedan od ova dva pristupa nije bolji od drugog. Reč je o različitim stilovima funkcionisanja.

Dok jedni najbolje rade kada je sve organizovano i pod kontrolom, drugi upravo u blagom haosu pronalaze inspiraciju i prostor za kreativnost. Zbog toga način na koji započinjete dan ne određuje kakva ste osoba, ali može biti zanimljiv pokazatelj vašeg pristupa radu, rešavanju problema i svakodnevnim obavezama.