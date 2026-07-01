Kako je sezona godišnjih odmora u punom jeku, većina ljudi razmišlja o pakovanju kofera, planiranju puta i poslednjim pripremama za putovanje. Ipak, osim zaključavanja stana, iznošenja smeća i isključivanja električnih uređaja, postoji još jedna sitnica koju ne bi trebalo da zaboravite.

Stručnjaci upozoravaju da jednostavan trik sa sudoperom može sprečiti neprijatan miris iz kanalizacije koji mnoge dočeka nakon višenedeljnog odsustva iz doma.

Zašto se javlja neprijatan miris iz odvoda?

Ispod sudopera, lavaboa i drugih odvoda nalazi se sifon u kojem se zadržava određena količina vode. Ta voda predstavlja prirodnu barijeru koja sprečava da neprijatni mirisi iz kanalizacionog sistema dospeju u prostoriju.

Kada se stan ili kuća ne koriste duži vremenski period, voda iz sifona postepeno isparava. Ako njen nivo dovoljno opadne, mirisi iz kanalizacije mogu nesmetano da prolaze kroz odvod i ispune prostor.

Trik koji traje svega nekoliko sekundi

Kako bi se to sprečilo, stručnjaci savetuju da pre odlaska na put preko odvoda stavite komad kuhinjskog papira ili ubrusa, a zatim preko njega okrenutu čašu ili šolju napunjenu vodom.

Na ovaj način smanjuje se protok vazduha oko odvoda, što usporava isparavanje vode iz sifona i pomaže da zaštitna barijera ostane očuvana tokom vašeg odsustva.

Iako deluje kao beznačajan detalj, ovaj trik može sprečiti da vas po povratku sa odmora dočeka neprijatan miris u stanu ili kući.

Ne zaboravite ni ostale odvode

Pre nego što krenete na put, proverite i odvode koji se ređe koriste, poput onih u gostinjskom kupatilu, vešernici ili ostavi. Upravo na tim mestima voda u sifonu često ispari i pre nego što dom ostane prazan.

Dodatno, preporučuje se da očistite mašinu za sudove, proverite odvode i uverite se da svi normalno funkcionišu. Nekoliko minuta pripreme može vam uštedeti neprijatnosti kada se vratite sa odmora.