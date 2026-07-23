Na društvenim mrežama često se mogu videti saveti da voće treba prati u sirćetu, sodi bikarboni ili čak posebnim sredstvima za pranje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da većina tih metoda nije ni neophodna ni preporučljiva.

Prema toksikolozima i nutricionistima, obična tekuća voda iz slavine ostaje najbezbedniji i najefikasniji način za uklanjanje prljavštine, dela pesticida i mikroorganizama sa površine voća.

Zašto voda daje najbolje rezultate?

Toksikolog dr Keli Džonson-Arbor iz Nacionalnog centra za trovanje u Vašingtonu ističe da je ispiranje pod mlazom hladne vode najbolja metoda za čišćenje voća i povrća.

Iako se pesticidi koriste u proizvodnji hrane i njihovi ostaci podležu propisanim granicama, preporučuje se da se voće pre jela dobro opere kako bi se uklonio što veći deo ostataka sa njegove površine.

Zašto ne treba koristiti deterdžent ili sapun?

Stručnjaci upozoravaju da hranu nikada ne treba prati deterdžentom ili sapunom.

Voće i povrće imaju poroznu površinu, pa mogu upiti ostatke sredstava za čišćenje, koji se kasnije unose u organizam.

Zbog toga se za pranje hrane preporučuje isključivo čista tekuća voda.

Da li pomaže namakanje u vodi?

Namakanje voća u posudi ili sudoperi uglavnom nije najbolji izbor.

Dok stoji u vodi, mikroorganizmi se mogu preneti sa jednog ploda na drugi, a ukoliko sudopera nije potpuno čista, postoji mogućnost dodatne kontaminacije.

Stručnjaci zato preporučuju da voće perete direktno pod mlazom hladne vode, neposredno pre konzumacije.

Kako pravilno oprati različite vrste voća?

Način pranja zavisi od vrste voća.

Bobičasto voće

Jagode, maline, kupine i borovnice ispirajte pažljivo pod blagim mlazom hladne vode, bez jačeg trljanja kako se ne bi oštetile.

Lisnato povrće

Zelenu salatu, spanać i drugo lisnato povrće razdvojite list po list i svaki dobro isperite sa obe strane.

Voće sa debelom korom

Dinju, lubenicu, ananas i slično voće operite pod mlazom vode i po potrebi istrljajte čistom četkom namenjenom za voće i povrće.

Nakon pranja, preporučuje se da voće osušite čistim papirnim ubrusom.

Zašto treba prati i lubenicu koju ne jedete sa korom?

Mnogi preskaču ovaj korak, ali stručnjaci upozoravaju da je veoma važan.

Prilikom sečenja, nož prolazi kroz koru i može preneti bakterije i nečistoće sa spoljne površine na jestivi deo ploda.

Zbog toga je preporučljivo oprati čak i voće koje se ljušti, poput:

lubenice,

dinje,

manga,

ananasa.

Jednostavno je često i najbolje

Iako internet obiluje savetima o pranju voća sirćetom, sodom bikarbonom ili raznim preparatima, stručnjaci ističu da je hladna tekuća voda najbezbednije i najpraktičnije rešenje.

Temeljno ispiranje pod mlazom vode, uz četku za plodove sa čvrstom korom, dovoljno je da uklonite najveći deo površinskih nečistoća i pripremite voće za bezbedniju konzumaciju.