Šljive su među najzdravijim sezonskim voćem, a osim što su ukusne, bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. Poslednjih godina sve više pažnje privlače istraživanja koja ukazuju da njihova redovna konzumacija može pozitivno uticati na nivo holesterola, varenje i zdravlje kostiju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna namirnica nije čudesan lek, već da najbolje rezultate daje kao deo uravnotežene ishrane i zdravog načina života.

Mogu li šljive pomoći u snižavanju holesterola?

Šljive sadrže rastvorljiva vlakna koja mogu doprineti smanjenju nivoa LDL („lošeg“) holesterola. Ova vlakna vezuju deo masti u digestivnom sistemu i smanjuju njihovu apsorpciju, što može imati povoljan efekat na lipidni status.

Promene se ne dešavaju preko noći – ukoliko postoji efekat, on se očekuje nakon nekoliko nedelja redovne konzumacije, u kombinaciji sa zdravom ishranom.

Pomažu da nivo šećera u krvi bude stabilniji

Zahvaljujući relativno niskom glikemijskom indeksu i sadržaju vlakana, šljive sporije podižu nivo glukoze u krvi u poređenju sa mnogim drugim slatkim namirnicama.

To može doprineti dužem osećaju sitosti i smanjiti nagle oscilacije energije tokom dana.

Mogu doprineti zdravlju kostiju

Šljive sadrže vitamin K, kalijum, magnezijum i druge nutrijente koji imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju.

Pored toga, pojedina istraživanja ukazuju da redovna konzumacija suvih šljiva može imati pozitivan uticaj na očuvanje koštane mase, posebno kod žena nakon menopauze. Ipak, količine korišćene u tim studijama bile su veće od uobičajene dnevne porcije.

Koliko šljiva je preporučljivo jesti?

Za većinu zdravih odraslih osoba šest do osam svežih šljiva dnevno predstavlja razumnu porciju.

To je približno 100 grama voća, koje obezbeđuje korisna vlakna, vitamine i minerale bez prevelikog unosa kalorija.

Šljive su prirodni saveznik dobre probave

Jedna od najpoznatijih prednosti šljiva jeste njihov pozitivan uticaj na rad creva.

Vlakna i prirodni šećerni alkohol sorbitol mogu pomoći kod zatvora i podstaći redovno pražnjenje creva.

Suve šljive imaju još izraženiji efekat, pa mnogi stručnjaci preporučuju umerenu konzumaciju osobama koje imaju problema sa sporom probavom.

Pored toga, šljive sadrže:

vitamin C;

kalijum;

gvožđe;

kalcijum;

antioksidanse.

Kada treba biti oprezan?

Iako su veoma zdrave, šljive nisu pogodne za neograničenu konzumaciju.

Veće količine mogu izazvati:

nadimanje;

gasove;

grčeve;

proliv, zbog većeg sadržaja sorbitola.

Osobe sa osetljivim digestivnim sistemom trebalo bi da počnu sa manjom količinom i prate reakciju organizma.

Takođe, osobe sa dijabetesom treba da vode računa o ukupnom unosu voća i da se pridržavaju saveta lekara ili nutricioniste.

Sveže ili suve – postoji razlika

Suve šljive sadrže znatno više prirodnih šećera i kalorija nego sveže, jer je iz njih uklonjena voda. Zbog toga je važno obratiti pažnju na veličinu porcije, posebno ako pazite na telesnu težinu ili nivo šećera u krvi.