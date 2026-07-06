Mnogi baštovani nakon vađenja belog i crnog luka ostavljaju gredice prazne do jeseni, ali stručnjaci ističu da je to jedna od najčešćih grešaka u bašti. Jul je i dalje odličan period za novu setvu, a uz pravi izbor kultura moguće je ubrati još jednu turu svežeg povrća pre kraja sezone.

Prazna gredica tokom leta brzo se isušuje, zarasta u korov i postepeno gubi kvalitet zemljišta. Zbog toga se preporučuje da se odmah iskoristi za novu setvu ili za biljke namenjene zelenom đubrenju koje obogaćuju tlo.

Pripremite zemljište pre nove setve

Pre nego što posejete novo povrće, potrebno je da uklonite ostatke belog i crnog luka, prorahlite zemlju i po mogućstvu dodate malo komposta.

Ako je zemljište suvo zbog visokih temperatura, preporučuje se da ga dobro zalijete dan pre setve kako bi seme lakše niklo.

Šta posejati nakon vađenja luka?

1. Blitvu

Blitva je jedan od najboljih izbora za letnju setvu. Brzo se razvija, listovi mogu da se beru postepeno, a uz redovno zalivanje daje odličan prinos sve do jeseni.

Najbolje uspeva na mestima koja nisu izložena jakom suncu tokom celog dana.

2. Cveklu i šargarepu

Jul je pogodan i za setvu cvekle, koja će do jeseni razviti kvalitetan koren.

Može se sejati i šargarepa, ali joj je potrebno rastresito zemljište bez kamenčića kako bi koren bio pravilan i dobro razvijen.

3. Pasulj

Niže sorte pasulja odlično uspevaju u toplom zemljištu. Ako imaju dovoljno vlage, mogu dati sasvim solidan rod krajem leta ili početkom jeseni.

4. Rukolu

Rukola je idealna za one koji žele brzu berbu. Niče za kratko vreme, a listovi su spremni za upotrebu već nakon nekoliko nedelja.

Tokom velikih vrućina bolje ju je sejati u polusenci kako ne bi prerano procvetala.

5. Letnje sorte salate

Moguće je posejati i salatu, ali treba birati sorte koje dobro podnose visoke temperature.

Dok seme ne nikne, poželjno je blago zaseniti gredicu jer jaka letnja sunčeva svetlost može usporiti klijanje.

6. Rotkvice

Rotkvice su među najbržim kulturama za letnju proizvodnju, ali zahtevaju redovno zalivanje.

Ako zemljište ostane suvo, plodovi mogu postati sitni, ljuti i drvenasti.

7. Peršun

Peršun se takođe može sejati u julu, ali treba imati strpljenja jer sporo niče.

Važno je održavati površinski sloj zemlje vlažnim sve dok se ne pojave prve biljke.

Ako ne želite novo povrće, posejte zeleno đubrenje

Ukoliko ne planirate novu proizvodnju povrća, stručnjaci preporučuju da gredicu ne ostavljate praznu.

Biljke za zeleno đubrenje, poput facelije, heljde ili deteline, štite zemljište od isušivanja, sprečavaju razvoj korova i poboljšavaju njegovu strukturu.

Najveća greška je da gredica ostane prazna

Tokom leta sunce, vetar i povremeni pljuskovi brzo iscrpljuju zemljište, dok korov lako preuzima slobodan prostor.

Zato je nakon vađenja belog i crnog luka najbolje odmah pripremiti gredicu za novu setvu. Uz malo komposta, redovno zalivanje i pravilan izbor kultura, do jeseni možete uživati u još jednoj bogatoj berbi iz svoje bašte.