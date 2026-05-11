Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) upozorio je potrošače na povlačenje proizvoda "Derma mleveni cimet" zbog utvrđenog prisustva bakterije Bacillus cereus, koja može predstavljati rizik po zdravlje ljudi.

Radi se o proizvodu sa oznakom LOT 280415 i rokom trajanja do 15. aprila 2028. godine. Opoziv se odnosi na pakovanja od 30 i 70 grama.

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod se preventivno povlači sa tržišta nakon što je laboratorijskom analizom potvrđeno prisustvo ove bakterije.

Na zvaničnim stranicama DIRH-a istaknuto je da proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002, koja propisuje opšta načela i uslove zakona o hrani i bezbednosti prehrambenih proizvoda u Evropskoj uniji.

Građanima se savetuje da provere da li u svom domu imaju navedeni proizvod i da ga ne konzumiraju ukoliko pripada opozvanoj seriji, prenosi dnevno.