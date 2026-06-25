Jul je jedan od najvažnijih meseci za svakog baštovana. Dok temperature u Srbiji dostižu vrhunac, biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta, cvetanja i sazrevanja. Upravo zato je ovaj period presudan - sve što sada uradite u bašti može značajno uticati na rod u avgustu i septembru.

U julu nema mnogo prostora za greške. Biljkama su potrebni redovno zalivanje, prihrana, zaštita od sunca i pravovremena berba.

Evo šta je najvažnije da uradite tokom jula.

Šta možete da sadite u julu?

Iako mnogi misle da je sezona sadnje završena, jul je odličan za setvu povrća koje stiže krajem leta ili u jesen.

U julu možete sejati:

boraniju

cveklu

rotkvice

spanać

blitvu

zelenu salatu

mladi luk

peršun

kupus za jesenju berbu

Ako želite sveže povrće i tokom jeseni, sada je pravi trenutak.

Povrće koje traži najviše pažnje

Paradajz, paprika, krastavac i tikvice u julu traže najviše nege.

Kod paradajza redovno uklanjajte zaperke i donje listove kako bi biljka imala više energije za plodove. Ako primetite da listovi žute ili se uvijaju, najčešći problem su vrućina i manjak vode.

Paprika i krastavci traže obilno zalivanje, ali isključivo rano ujutru ili predveče.

Najveća greška je zalivanje po jakom suncu.

Zalivanje u julu - pravilo broj 1

Jul je mesec kada biljke najlakše stradaju od pogrešnog zalivanja.

Najbolje vreme za zalivanje je:

rano ujutru (do 8h)

ili

ili uveče (posle 19h)

Zalivajte direktno u koren, ne preko listova.

Biljkama je bolje dati više vode ređe, nego pomalo svaki dan.

Obavezna prihrana

Zbog brzog rasta i formiranja plodova, biljke u julu troše ogromnu količinu hranljivih materija.

Najviše koristi imaju od:

koprive (tečno đubrivo)

komposta

stajnjaka

prirodnih mineralnih prihrana

Paradajz i paprika posebno vole kalijum jer pomaže sazrevanju plodova.

Voćnjak u julu

U voćnjaku je jul vreme berbe i zaštite.

Bere se:

kajsija

rana šljiva

višnja

malina

kupina

ribizla

Obavezno proveravajte voćke zbog bolesti, suvih grana i štetočina.

Cveće i ukrasne biljke

Jul je težak i za cveće, posebno za muškatle, petunije i hortenzije.

Redovno uklanjajte precvetale cvetove jer to podstiče novo cvetanje.

Biljkama u saksijama često treba i svakodnevno zalivanje.

Poslovi koje ne smete da preskočite u julu

Tokom ovog meseca obavezno:

čupajte korov

okopavajte zemlju

proveravajte štetočine

malčirajte oko biljaka

redovno berite zrele plodove

Redovna berba posebno podstiče dalje rađanje kod tikvica, krastavaca i boranije.

Jul je naporan mesec za baštovane, ali trud se višestruko vraća. Uz malo discipline i pravilnu negu, upravo sada postavljate temelje za najbogatiju letnju i jesenju berbu.