Jul je jedan od najvažnijih meseci za svakog baštovana. Dok temperature u Srbiji dostižu vrhunac, biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta, cvetanja i sazrevanja. Upravo zato je ovaj period presudan - sve što sada uradite u bašti može značajno uticati na rod u avgustu i septembru.
U julu nema mnogo prostora za greške. Biljkama su potrebni redovno zalivanje, prihrana, zaštita od sunca i pravovremena berba.
Evo šta je najvažnije da uradite tokom jula.
Šta možete da sadite u julu?
Iako mnogi misle da je sezona sadnje završena, jul je odličan za setvu povrća koje stiže krajem leta ili u jesen.
U julu možete sejati:
- boraniju
- cveklu
- rotkvice
- spanać
- blitvu
- zelenu salatu
- mladi luk
- peršun
- kupus za jesenju berbu
Ako želite sveže povrće i tokom jeseni, sada je pravi trenutak.
Povrće koje traži najviše pažnje
Paradajz, paprika, krastavac i tikvice u julu traže najviše nege.
Kod paradajza redovno uklanjajte zaperke i donje listove kako bi biljka imala više energije za plodove. Ako primetite da listovi žute ili se uvijaju, najčešći problem su vrućina i manjak vode.
Paprika i krastavci traže obilno zalivanje, ali isključivo rano ujutru ili predveče.
Najveća greška je zalivanje po jakom suncu.
Zalivanje u julu - pravilo broj 1
Jul je mesec kada biljke najlakše stradaju od pogrešnog zalivanja.
Najbolje vreme za zalivanje je:
- rano ujutru (do 8h)
ili
- uveče (posle 19h)
Zalivajte direktno u koren, ne preko listova.
Biljkama je bolje dati više vode ređe, nego pomalo svaki dan.
Obavezna prihrana
Zbog brzog rasta i formiranja plodova, biljke u julu troše ogromnu količinu hranljivih materija.
Najviše koristi imaju od:
- koprive (tečno đubrivo)
- komposta
- stajnjaka
- prirodnih mineralnih prihrana
Paradajz i paprika posebno vole kalijum jer pomaže sazrevanju plodova.
Voćnjak u julu
U voćnjaku je jul vreme berbe i zaštite.
Bere se:
- kajsija
- rana šljiva
- višnja
- malina
- kupina
- ribizla
Obavezno proveravajte voćke zbog bolesti, suvih grana i štetočina.
Cveće i ukrasne biljke
Jul je težak i za cveće, posebno za muškatle, petunije i hortenzije.
Redovno uklanjajte precvetale cvetove jer to podstiče novo cvetanje.
Biljkama u saksijama često treba i svakodnevno zalivanje.
Poslovi koje ne smete da preskočite u julu
Tokom ovog meseca obavezno:
- čupajte korov
- okopavajte zemlju
- proveravajte štetočine
- malčirajte oko biljaka
- redovno berite zrele plodove
Redovna berba posebno podstiče dalje rađanje kod tikvica, krastavaca i boranije.
Jul je naporan mesec za baštovane, ali trud se višestruko vraća. Uz malo discipline i pravilnu negu, upravo sada postavljate temelje za najbogatiju letnju i jesenju berbu.
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