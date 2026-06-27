Žena je doživela pravi šok kada se nakon samo dva dana odsustva vratila kući i zatekla prizor koji nikako nije očekivala. Umesto mirne kuhinje, dočekao ju je pravi mali “živi haos” – desetine tek izleglih pilića koji su se razmilili po prostoru.

Prema navodima, sve je počelo potpuno slučajno kada je žena jaja kupljena u običnoj prodavnici stavila u inkubator. Međutim, ono što je usledilo iznenadilo je i nju i sve koji su kasnije videli snimke – iz jaja se izleglo čak 70 pilića.

Ono što celu priču čini još neverovatnijom jeste činjenica da se radi o jajima kupljenim u supermarketu, što je izazvalo lavinu komentara i neverice na društvenim mrežama. Mnogi korisnici su isticali da je gotovo nemoguće da se iz takvih jaja izlegu pilići, posebno u tolikom broju i u tako kratkom vremenskom periodu.

Ipak, snimci koji su ubrzo postali viralni prikazuju desetine malih pilića koji se kreću po kuhinji, dok vlasnica u neverici posmatra neočekivani razvoj situacije. Kako se navodi, svi pilići su preživeli i trenutno su u dobrom zdravstvenom stanju, što je dodatno iznenadilo javnost.

Na društvenim mrežama usledila je lavina komentara, od šale do potpune neverice. Jedni su isticali da je “ovo kao scena iz filma”, dok su drugi pokušavali da objasne kako je uopšte moguće da jaja iz prodavnice budu oplođena i uspešno inkubirana.

Ipak, stručnjaci često naglašavaju da za razvoj embriona u jajetu moraju postojati specifični uslovi temperature i vlage tokom dužeg perioda, što čini ovu priču još intrigantnijom i otvorenom za različita tumačenja.

Jedno je sigurno – ovaj neobičan događaj pretvorio je običnu kuhinju u pravi mali živi svet i postao jedna od najkomentarisnijih priča na internetu.