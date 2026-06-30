Masnoće i ulja koja ostanu nakon kuvanja često završe u odvodu ili mašini za pranje sudova, ali stručnjaci upozoravaju da takva praksa može napraviti ozbiljne probleme u kućnim instalacijama. Iako na prvi pogled deluje da vruća voda bez problema odnese masne ostatke, oni se zapravo zadržavaju u cevima.

Kako se cevi hlade, masnoća počinje da se steže i lepi za njihove unutrašnje zidove. Vremenom se na tim naslagama zadržavaju i sitni ostaci hrane, što dovodi do stvaranja tvrdokornih začepljenja koja je često moguće ukloniti samo uz pomoć vodoinstalatera. Na to upozoravaju serviseri, a prenosi Ekspres (Express).

Problem nije vezan isključivo za prosipanje iskorišćenog ulja. Opasnost predstavljaju i masni ostaci koji ostaju na plehovima za pečenje, tiganjima, šerpama, posudama za pečenje, kao i na posudama u kojima su pripremana jela sa većom količinom masnoće.

Kada se takvi ostaci redovno ispiraju u odvod, postepeno nastaju takozvani "masni čepovi". Oni mogu značajno usporiti protok vode, izazvati neprijatne mirise, a u težim slučajevima i potpuno zapušiti cevi. Popravke tada mogu biti veoma skupe, naročito ako je potrebno mehaničko ili profesionalno čišćenje kanalizacionog sistema.

Vodovodne službe navode da su upravo masnoće, ulja i ostaci hrane među najčešćim uzrocima začepljenja kanalizacije. Kada se spoje sa drugim otpadom koji dospe u cevi, stvaraju velike naslage čije uklanjanje zahteva dodatno vreme i znatne troškove.

Mnogi veruju da će problem rešiti tako što će nakon pranja masnog posuđa pustiti vrelu vodu i dodati više deterdženta. Stručnjaci, međutim, ističu da takvo rešenje ima ograničen efekat jer masnoća kasnije dospeva do hladnijih delova instalacije, gde se ponovo stvrdnjava i zadržava.

Kako biste izbegli ovakve probleme, preporučuje se da pre pranja papirnim ubrusom uklonite masne ostatke sa tiganja, plehova i drugog posuđa. Veće količine ulja i masti najbolje je ostaviti da se ohlade i stvrdnu, a zatim ih odložiti u odgovarajuću posudu ili kantu za otpad, umesto da završavaju u odvodu ili mašini za sudove. Na taj način možete produžiti vek kućnih instalacija i izbeći skupe intervencije vodoinstalatera, piše Večernji.