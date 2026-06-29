Drvene varjače nezaobilazan su deo gotovo svake kuhinje. Ne oštećuju posuđe, prijatne su za korišćenje i ne zagrevaju se kao metalni pribor. Zbog toga ih mnogi koriste svakodnevno, često godinama.

Ipak, vremenom se na drvetu pojavljuju sitne pukotine i ogrebotine u kojima mogu da se zadrže ostaci hrane, masnoća i vlaga. Budući da je drvo porozan materijal, mnogi se pitaju da li su drvene varjače zaista higijenske i kako ih pravilno održavati.

Viralni trik podelio internet

Poslednjih godina društvenim mrežama kruže snimci u kojima ljudi prelivaju drvene varjače ključalom vodom ili ih kuvaju 15 do 20 minuta.

Na snimcima se vidi kako voda, koja je u početku potpuno bistra, postaje žućkasta ili smeđa, dok se na površini pojavljuje tanak sloj masnoće. Mnogi su zbog toga zaključili da su njihove varjače pune prljavštine i bakterija.

Komentari poput: „Odmah bacam sve drvene varjače“ ili „Više ih nikada neću koristiti“ brzo su postali viralni.

Stručnjaci kažu da prizor može da zavara

Međutim, stručnjaci upozoravaju da promena boje vode nije dokaz da je drveni pribor nehigijenski.

Prema rečima stručnjaka iz kompanije ProCook, ključala voda može više da šteti nego da koristi. Visoka temperatura izvlači prirodna ulja iz drveta, zbog čega ono postaje suvo, sklono pucanju i deformacijama.

Sličan stav navodi i portal Better Homes & Gardens, koji objašnjava da smeđa boja vode ne potiče isključivo od nečistoća. Deo obojenja dolazi od prirodnih ulja, tanina i drugih sastojaka koji se nalaze u samom drvetu.

Da li ih ipak treba povremeno iskuvati?

Nisu svi stručnjaci potpuno protiv ovog postupka.

Majstor Bred Bernhart smatra da povremeno iskuvavanje može pomoći u uklanjanju nakupljenih ostataka hrane i masnoće, ali upozorava da to ne bi trebalo raditi često.

Preporuka je da se ovaj postupak primeni najviše jednom ili dva puta godišnje, nakon čega bi drveni pribor trebalo premazati mineralnim uljem kako bi se očuvala njegova zaštitna svojstva.

Najveća greška je pranje u mašini za sudove

Oko jednog pravila stručnjaci se gotovo jednoglasno slažu – drvene varjače ne bi trebalo prati u mašini za sudove.

Visoke temperature, jaka sredstva za pranje i dug kontakt sa vodom mogu izazvati pucanje, savijanje i isušivanje drveta.

Zbog toga se preporučuje ručno pranje odmah nakon upotrebe, toplom vodom i blagim deterdžentom.

Uz pravilno održavanje mogu trajati i 20 godina

Stručnjaci navode da kvalitetna drvena varjača može trajati između 15 i 20 godina, ali samo ako se pravilno održava.

Najbolje je oprati je odmah nakon kuvanja, dobro obrisati suvom krpom i ostaviti da se potpuno osuši na vazduhu.

Dugotrajno namakanje nije preporučljivo, jer drvo upija vodu, širi se, a zatim prilikom sušenja dolazi do skupljanja materijala, što može izazvati pukotine.

Uz nekoliko jednostavnih pravila, drvene varjače mogu ostati bezbedne za upotrebu i trajati mnogo duže nego što većina ljudi očekuje.