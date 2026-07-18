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Ledi krv u žilama: Motociklista jurio kroz grad sa ogromnom zmijom oko vrata – prolaznici bežali u neverici
Vozači i prolaznici u centru Atine ostali su zatečeni nakon što se gradskim ulicama pojavio motociklista sa ogromnom zmijom obmotanom oko vrata.
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