Neobičan prizor ubrzo je završio na društvenim mrežama, gde je video za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i izazvao brojne komentare.

Na snimku se vidi muškarac koji potpuno mirno upravlja motociklom, dok mu veliki gmizavac leži preko ramena i vrata. Iako deluje kao da je navikao na prisustvo životinje, prizor je mnoge ostavio bez teksta, pa su prolaznici odmah posegnuli za mobilnim telefonima kako bi zabeležili nesvakidašnju scenu.

Za sada nije poznato kojoj vrsti pripada zmija niti da li je reč o otrovnoj ili potpuno bezopasnoj životinji. Upravo zbog toga na društvenim mrežama razvila se žustra rasprava.

Jedan deo korisnika smatra da je zmija verovatno pitom ljubimac koji ne predstavlja opasnost, dok drugi upozoravaju da ovakvo ponašanje može ugroziti bezbednost ne samo motocikliste, već i drugih učesnika u saobraćaju. Mnogi ističu da bi i najmanji neočekivani pokret životinje mogao da odvuče pažnju vozača i dovede do ozbiljnih posledica.

Snimak je privukao veliku pažnju i grčkih medija, koji su preneli događaj kao jedan od najneobičnijih prizora zabeleženih poslednjih dana u prestonici. Ipak, za sada nema zvaničnih informacija da je policija reagovala ili da je protiv vozača pokrenut bilo kakav postupak.

Komentari na internetu ne prestaju da se nižu. Dok jedni tvrde da scena izgleda kao kadar iz akcionog filma, drugi smatraju da egzotičnim životinjama nije mesto na prometnim ulicama i da ovakvi postupci mogu predstavljati nepotreban rizik.

Jedno je sigurno – motociklista sa zmijom oko vrata uspeo je da privuče pažnju cele javnosti, a njegov snimak i dalje se velikom brzinom deli na društvenim mrežama.