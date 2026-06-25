Razlog vibriranja kofera nije bio ništa što je kupila na putovanju, već jedan njen lični predmet zbog kojeg su prolaznici počeli da podižu obrve.

Sumnjivi kofer

Reč je o mami koja na društvenim mrežama objavljuje sadržaj pod imenom Isme Apolo, a koja je svoje iskustvo podelila na TikToku.

Isme je putovala sa svojom malom ćerkom kada je, čekajući da preuzmu kofer, počela da oseća nelagodu. Plašila se da će ljudi pomisliti kako zvuk i vibracije dolaze od vibratora, iako je pravi krivac bio – električna četkica za zube.

Preko snimka je napisala: „Ono kad tvoj kofer izlazi na traku i vibrira punom jačinom, a svi gledaju u tebe.“

Električna četkica uzrokovala neprijatnu situaciju

Video zatim prikazuje majku i ćerku kako otvaraju kofer ne bi li otkrile čija četkica pravi toliku buku.

„Čija je četkica? Tvoja ili moja?“, upitala je Isme.

Nakon što se pokazalo da ćerkina četkica sa motivima iz filma Frozen miruje i ne proizvodi nikakav zvuk, Isme je uzela svoju četkicu i priznala:

„Mamica je kriva.“

U opisu videa žena se našalila : „Nije ono što mislite.“

Komentari su se sano nizali

U komentarima su se mnogi prisetili sličnih situacija.

„I meni se ovo dogodilo, i to pred ocem. Nažalost, nije bila električna četkica za zube“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Meni se desilo isto, samo što je električna četkica bila u ručnom prtljagu.“ Treći je priznao: „Moram da priznam da nisam pomislio da je u pitanju četkica za zube.“

Jedna osoba je komentarisala: „Ne bih mario čak ni da je u pitanju moj lični uređaj koji se uključio.“

Još jedan korisnik TikToka napisao je: „Morao bih da podignem četkicu u vazduh i svima objasnim šta je u pitanju. Nema šanse da bih napustio aerodrom dok svi misle nešto drugo.“

Na to je Isme odgovorila: „Upravo sam to uradila! Srećom, putovala sam sa svojom malom ćerkom pa sam mogla veoma glasno da joj objasnim šta se dogodilo“, prenosi Mirror.