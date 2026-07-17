Posetioci plaže na ostrvu Lipsi u neverici su posmatrali ajkulu koja je plivala tik uz obalu, dok su mnogi u strahu izašli iz mora

Posetioci plaže Kacadija na grčkom ostrvu Lipsi doživeli su nesvakidašnji prizor kada se manja ajkula pojavila u veoma plitkoj vodi, svega nekoliko metara od obale.

Njeno prisustvo izazvalo je uznemirenost među kupačima. Dok su pojedini u panici odmah izašli iz mora, drugi su posegnuli za mobilnim telefonima kako bi zabeležili neobičan susret.

Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama vidi se kako ajkula mirno pliva u plićaku, nedaleko od ljudi koji su se nalazili na plaži.

Iako je prizor mnoge uznemirio, stručnjaci navode da nema razloga za paniku. Prema procenama zasnovanim na video-snimku, najverovatnije je reč o ajkuli iz roda Mustelus, poznatoj i kao galeo, koja pripada porodici Triakidae.

Ova vrsta smatra se bezopasnom za ljude i nije poznata po agresivnom ponašanju prema kupačima. Prema dostupnim podacima, nisu zabeleženi potvrđeni smrtonosni napadi ove vrste na čoveka.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovakve ajkule ponekad mogu naći i u plićaku, najčešće kada prate plen ili izgube orijentaciju, a ne zato što namerno prilaze ljudima.

Ipak, susret sa bilo kojom ajkulom u neposrednoj blizini obale može izazvati nelagodu, zbog čega su mnogi kupači iz predostrožnosti napustili vodu dok se životinja nije udaljila.

Ovakvi susreti u grčkom primorju su retki, ali podsećaju da su ajkule prirodni stanovnici Mediterana, gde većina vrsta ne predstavlja opasnost za ljude.