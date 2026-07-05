Kako je saopšteno, Oktagon, površine oko 22.000 hektara, nalazi se na strateški odabranoj lokaciji u srcu Nove prestonice i podeljen je na 13 integrisanih strateških i logističkih zona.

Al Sisi je prilikom otvaranja Oktagona kazao da Strateška komanda predstavlja kvalitativni skok u sistemu komandovanja, kontrole i upravljanja operacijama zahvaljujući svojoj naprednoj tehnološkoj infrastrukturi, bezbednim komunikacionim sistemima i superiornim mogućnostima integracije podataka, objavljeno je na sajtu Vlade Egipta.

Oktagon se sastoji od osam međusobno povezanih glavnih zgrada, koje predstavljaju različite grane i strateška odeljenja egipatskih oružanih snaga, sa dve centralne strukture posvećene političkom vođstvu.

U njegovom centru nalazi se glavna komandna zgrada, koja je dizajnirana da olakša brz protok informacija i operativnih direktiva.

U saopštenju na zvaničnoj internet stranici Vlade Egipta navodi se da je Oktagon najveći kompleks te vrste na Bliskom istoku, i da služi kao integrisani centar za upravljanje krizama i pametnu komandu.

Dodaje se da je to najsavremeniji objekat koji integriše najnovije sisteme komandovanja, kontrole, komunikacija i veštačke inteligencije.

Nova administrativna prestonica Egipta, često nazivana Nova administrativna prestonica (NAC), nalazi se u pustinji, oko 45 km istočno od Kaira.

Projekat je vredan 60 milijardi dolara i prostire se na 69.000 hektara.

Izgrađen je kako bi rasteretio stari Kairo i planirano je da primi do šest miliona stanovnika, preonsi Tanjug.

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