Psiholozi ističu da pojedine boje mogu doprineti osećaju mira, boljoj koncentraciji i manjoj mentalnoj iscrpljenosti, ali one same po sebi nisu pokazatelj nečije inteligencije

Izbor boja u domu nije samo pitanje ukusa. Psiholozi smatraju da nijanse kojima se okružujemo mogu uticati na raspoloženje, nivo stresa i sposobnost koncentracije. Ipak, važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi da određena boja zidova može otkriti koliko je neko inteligentan.

Istraživanja iz oblasti psihologije boja pokazuju da ljudi često biraju nijanse koje im pružaju osećaj prijatnosti i pomažu im da se lakše opuste ili fokusiraju. Upravo zbog toga pojedine boje češće nalazimo u radnim prostorijama, bibliotekama i spavaćim sobama.

Plava za mir i bolju koncentraciju

Među najčešće preporučivanim bojama nalazi se tamnoplava, odnosno različite prigušene nijanse plave. One se povezuju sa osećajem smirenosti, zbog čega mnogi biraju upravo ovu boju za prostorije namenjene radu ili odmoru.

Psiholozi navode da plava može doprineti opuštenijoj atmosferi, pa nije iznenađenje što se često koristi u kancelarijama, radnim sobama i spavaćim sobama.

Zelena podseća na prirodu

Prigušene zelene nijanse, poput boje žalfije, maslinaste ili tamnozelene, takođe su veoma popularne u enterijerima. Njihova najveća prednost je što stvaraju osećaj povezanosti sa prirodom i mogu doprineti mentalnom odmoru nakon napornog dana.

Mnogi dizajneri enterijera preporučuju upravo ove tonove osobama koje rade zahtevne poslove ili provode mnogo vremena ispred računara, jer prostor čine prijatnijim i vizuelno opuštajućim.

Neutralni tonovi za manje vizuelnog opterećenja

Sve više ljudi bira sive, bež, prljavo bele i druge zemljane tonove kako bi stvorili jednostavan i skladan prostor. Neutralne boje lako se uklapaju sa različitim stilovima uređenja, a ujedno ne stvaraju osećaj prenatrpanosti.

Minimalistički enterijeri upravo zbog toga često koriste ovakve nijanse, jer doprinose urednijem izgledu prostora i omogućavaju da dekorativni detalji dođu do izražaja.

Na kraju, iako izbor boja može uticati na atmosferu u domu i način na koji se u njemu osećamo, stručnjaci ističu da inteligenciju nije moguće procenjivati na osnovu nijansi koje neko bira za svoj životni prostor. Mnogo je verovatnije da boje odražavaju lične navike, potrebe i stil života nego koeficijent inteligencije