Došao lik kod popa da ga zamoli da sahrane njegovu mačku po pravoslavnim običajima. Odgovori mu pop:
• Ti nisi normalan, ne radimo sa životinjama!
• Pa dobro, da li mogu kod vašeg katoličkog kolege da to završim? Mnogo mi znači, dao bih 3000 eur...
A pop će:
• Pa idi u peršun, što ne kažeš da je krštena?
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Vic dana: Došao lik kod popa da ga zamoli da sahrane njegovu mačku po pravoslavnim običajima...
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Došao lik kod popa da ga zamoli da sahrane njegovu mačku po pravoslavnim običajima. Odgovori mu pop:
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