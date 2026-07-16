Došao lik kod popa da ga zamoli da sahrane njegovu mačku po pravoslavnim običajima. Odgovori mu pop:

• Ti nisi normalan, ne radimo sa životinjama!

• Pa dobro, da li mogu kod vašeg katoličkog kolege da to završim? Mnogo mi znači, dao bih 3000 eur...

A pop će:

• Pa idi u peršun, što ne kažeš da je krštena?



