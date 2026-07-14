Zaustavlja pandur vozača:
– Gospodine, jeste li pili?
– Jesam.
– Koliko?
– Dovoljno da vas vidim duplo.
– Ali nas je trojica.
– E, onda sam preterao.
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Vic dana: Zaustavlja pandur vozača...
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Zaustavlja pandur vozača:
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