Kaže Mujo:
– Fato, skuvaj kafu.
– Ne mogu.
– Zašto?
– Isključili nam vodu.
– Pa skuvaj bez vode!
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Vic dana: Kaže Mujo: ''Fato, skuvaj kafu...''
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Kaže Mujo:
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