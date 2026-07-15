Na videu, koji se navodno pojavio iz Splita, vidi se starija žena u invalidskim kolicima kako se kreće prometnom ulicom, rame uz rame sa ostalim učesnicima u saobraćaju.

Snimak je ubrzo postao viralan, a mnogi su ostali zatečeni prizorom koji se retko viđa.

Na njemu se može videti žena sa slamnatim šeširom kako se u invalidskim kolicima kreće kolovozom, dok pored nje prolazi gradski autobus, a iza i ispred nje voze automobili. Uprkos neobičnoj situaciji, na snimku se ne vidi da je došlo do incidenta. Saobraćaj se odvijao bez zastoja, a žena je nastavila svojim putem.

Za sada nije poznato ko je žena sa snimka, niti ko je video objavio na TikToku. Takođe, autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena. Ipak, pojedini korisnici tvrde da se na kadrovima mogu prepoznati lokacije karakteristične za centar Splita, zbog čega veruju da je video zaista nastao u ovom hrvatskom gradu.

Pored iznenađenja, snimak je izazvao i veliki broj duhovitih komentara.

Jedni su u šali primetili da invalidska kolica imaju četiri točka, pa bi se, tehnički gledano, mogla smatrati vozilom.

„Ima četiri točka, znači prevozno je sredstvo“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su kroz humor komentarisali stanje u saobraćaju u Splitu.

„Opet bolje vozi od 90 odsto Splićana“, glasio je jedan od najpopularnijih komentara, dok su drugi dodali da je „u ovakvom saobraćaju sigurnija od pola građana“.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i reakcija, a rasprava se nastavila i na drugim društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je prizor više zabavan nego zabrinjavajući, drugi upozoravaju da ovakve situacije mogu biti veoma opasne i za osobu u kolicima i za ostale učesnike u saobraćaju.

Nadležne službe se do sada nisu oglašavale povodom ovog snimka, niti je poznato da li je slučaj prijavljen policiji ili drugim institucijama. Tako video i dalje ostaje tema brojnih komentara i nagađanja korisnika interneta.