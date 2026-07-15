Mujo se zaposlio i šef mu objašnjava posao:



- Mujo, u ponedjeljak se upoznajemo s poslom, u utorak radimo, u srijedu odmaramo, u četvrtak slavimo što je sutra petak, a u petak ne radimo jer je vikend pred vratima. Imaš li kakvih pitanja?



Mujo se počeše po glavi pa pita:



- Šefe, a jel se taj utorak mora baš svake nedelje raditi?



