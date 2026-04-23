Mnogi vozači nisu sigurni da li je pri parkiranju obavezno koristiti ručnu kočnicu. Dok je jedni povlače bez razmišljanja, drugi veruju da je dovoljno ubaciti u brzinu ili prebaciti menjač u položaj „P“. Ipak, stručnjaci upozoravaju da navike koje imamo mogu biti pogrešne – i dugoročno štetne.

Na prvi pogled, pitanje deluje jednostavno, ali odgovor zavisi od više faktora: tipa menjača, terena, ali i pravilnog redosleda radnji.

Kod manuelnog menjača nema dileme

Ako vozite automobil sa manuelnim menjačem, pravilo je jasno – nakon zaustavljanja treba povući ručnu kočnicu, a zatim ubaciti u brzinu.

Na ravnom se najčešće ostavlja u prvoj, dok se na nizbrdici često koristi rikverc. Ručna kočnica u ovom slučaju nije jedina zaštita, već dodatni sloj sigurnosti.

Upravo kombinacija ova dva sistema sprečava pomeranje vozila čak i ako jedan zakaže.

Automatski menjač nije izuzetak

Kod automobila sa automatskim menjačem mnogi misle da je dovoljno prebaciti ručicu u položaj „P“. Iako će vozilo ostati na mestu, sav teret tada pada na mehanizam menjača.

Zato stručnjaci savetuju sledeći redosled: prvo držite nožnu kočnicu, zatim aktivirajte ručnu kočnicu, pa tek onda prebacite u „P“. Na taj način se opterećenje pravilno raspoređuje i čuva se mehanika vozila.

Greška koju skoro svi prave

Najčešća greška je pogrešan redosled. Mnogi prvo ubace u brzinu ili „P“, puste kočnicu, pa tek onda povuku ručnu.

Tada se vozilo već oslonilo na menjač, pa ručna kočnica ne preuzima glavnu ulogu.

Ispravno je obrnuto: držite kočnicu, aktivirajte ručnu, pa tek onda pustite papučicu. Ova sitnica pravi veliku razliku u bezbednosti i dugotrajnosti vozila.

I kod novih automobila važi isto pravilo

Bez obzira na to da li imate klasičnu ili elektronsku parkirnu kočnicu, princip je isti – ručna služi da dodatno obezbedi vozilo i rastereti menjač.

Zaključak je jasan: ručnu kočnicu treba koristiti pri parkiranju. Ne zato što će automobil bez nje uvek krenuti, već zato što pruža dodatnu sigurnost i čuva mehaniku na duže staze.