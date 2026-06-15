Pojava crnih mrlja od buđi na silikonu oko kade ili tuš-kabine jedan je od najčešćih problema u kupatilu. Osim što narušava izgled prostora, buđ može izazvati i neprijatan miris, pa mnogi odmah posežu za jakim hemijskim izbeljivačima.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da agresivni preparati često rešavaju problem samo privremeno, dok uzrok ostaje duboko u strukturi silikona. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje jednostavnijim i prirodnijim rešenjima.

Zašto izbeljivač nije najbolje rešenje?

Iako deluje efikasno, izbeljivač uklanja buđ samo sa površine. Nakon početnog efekta „čistoće“, spore buđi često ostaju u silikonu i brzo se vraćaju, naročito u vlažnim kupatilima.

Pored toga, isparenja hlora mogu biti neprijatna i potencijalno iritantna, posebno u zatvorenim prostorima bez dobre ventilacije.

Alkoholno sirće kao prirodno rešenje

Sve više stručnjaka i domaćinstava koristi alkoholno sirće kao jednostavno i jeftino sredstvo za uklanjanje buđi.

Zahvaljujući svojoj kiselosti, sirće prodire u silikon, razgrađuje naslage i uništava spore buđi bez oštećenja materijala.

Osim toga, ne ostavlja agresivne mirise i ne zahteva posebnu zaštitnu opremu tokom korišćenja.

Postupak u 3 jednostavna koraka

1. Nanošenje sirćeta

Alkoholno sirće se obilno nanosi direktno na zahvaćene delove silikona. Za bolji efekat preporučuje se da se ostavi da deluje nekoliko sati, a idealno preko noći.

2. Lagano čišćenje

Sutradan se koristi stara četkica za zube kako bi se površina nežno istrljala. Već nakon kratkog ribanja, mrlje počinju da se skidaju bez velikog napora.

3. Ispiranje i sušenje

Na kraju se silikon ispira toplom vodom, a zatim se obavezno suši krpom od mikrovlakana. Suva površina je ključna jer vlaga pogoduje ponovnom razvoju buđi.

Rešenje za tvrdokorne mrlje

U slučaju starijih i upornijih naslaga, može se napraviti gusta pasta od sode bikarbone i alkoholnog sirćeta.

Ova smesa se nanosi direktno na silikon i ostavlja da deluje pre ispiranja. Kombinacija deluje abrazivno i hemijski, što pomaže u uklanjanju duboko ukorenjene buđi, ali i neutralisanju neprijatnih mirisa.

Kako sprečiti povratak buđi?

Stručnjaci ističu da je prevencija ključna. Redovno provetravanje kupatila, brisanje vlažnih površina i održavanje suvoće silikona značajno smanjuju rizik od ponovne pojave buđi.

Iako se čini kao sitan problem, buđ na silikonu može postati uporna ako se ne tretira na vreme, pa je redovno održavanje najbolji način da kupatilo ostane čisto i higijensko.