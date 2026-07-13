Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage u nedelju izvele napad na postrojenje za održavanje podmornica i ratnih brodova u iranskoj pomorskoj bazi, koristeći više jednosmernih površinskih dronova.

"Juče su, koristeći više jednosmernih površinskih dronova za napad, snage Centralne komande uspešno pogodile objekat za održavanje podmornica i brodova u Iranu", navodi se u saopštenju na platformi Iks.

CENTCOM navodi da su tri bespilotna površinska plovila tipa "Corsair" pogodila luku u okviru pomorske baze Bandar Abas. "Sinoćnji napadi su oslabili sposobnost Irana da nastavi sa napadima na komercijalne brodove", dodaje se.

U saopštenju se ističe da je to prvi put da su američke snage upotrebile pomorske bespilotne letelice u borbenim operacijama.