Cimet nije poznat samo kao omiljeni začin u kuhinji, već i kao simbol prosperiteta i pozitivne energije u brojnim tradicijama. Među ljubiteljima Feng šuija postoji zanimljiv običaj koji poslednjih godina privlači veliku pažnju – umotavanje štapića cimeta u aluminijumsku foliju i njegovo nošenje u torbi, džepu ili automobilu.

Prema ovom verovanju, takav ritual može da doprinese privlačenju dobrih prilika, finansijskog prosperiteta i zaštiti od negativne energije.

Zašto se cimet umotava u aluminijumsku foliju?

U Feng šuiju cimet se smatra simbolom obilja, uspeha i zaštite. Veruje se da aluminijumska folija pomaže da se njegova simbolična energija "sačuva" i duže zadrži.

Zbog toga pojedini ljudi umotani štapić cimeta nose sa sobom ili ga drže u novčaniku, torbi, fioci ili automobilu kao svojevrsnu amajliju.

Važno je naglasiti da za ovakva verovanja ne postoje naučni dokazi, već predstavljaju deo tradicionalnih praksi i ličnih uverenja.

Šta se, prema verovanju, postiže ovim ritualom?

Pristalice Feng šuija smatraju da umotani štapić cimeta može simbolično da:

privuče nove finansijske prilike;

podstakne prosperitet i obilje;

pruži osećaj zaštite od negativne energije;

donese sreću pri započinjanju novih poslova ili projekata;

doprinese pozitivnijem raspoloženju.

Kada se preporučuje da se nosi?

Prema Feng šui principima, ovakav ritual najčešće se praktikuje u trenucima kada ljudi žele da simbolično označe novi početak, kao što su:

početak novog meseca;

započinjanje novog posla ili poslovnog projekta;

donošenje važnih finansijskih odluka;

periodi u kojima se priželjkuju nove poslovne ili životne prilike.

Praktikanti ovih verovanja takođe savetuju da se štapić cimeta povremeno zameni novim, kako bi se simbolično obnovila njegova energija.

Iako nema naučnih potvrda da ovakvi rituali utiču na finansijski uspeh ili životne okolnosti, mnogi ih doživljavaju kao motivaciju za pozitivan početak i podsetnik da ostanu fokusirani na svoje ciljeve.