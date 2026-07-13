Čovek koji se približava svom 100. rođendanu postao je globalna inspiracija nakon što je otkrio da svakodnevno radi desetine sklekova.

Bil Kober (98) iz Engleske takođe vežba i pilates i jogu.

Neverovatna kondicija

Bil Kober, 98-godišnjak iz Safoka u Engleskoj, postao je medijska senzacija zahvaljujući svojoj neverovatnoj kondiciji. Svakog dana radi najmanje 40 sklekova, koje pedantno deli u dve serije - dvadeset ujutru i još dvadeset uveče.

Ali njegova rutina se tu ne zaustavlja. Kober je ljubitelj pilatesa, a nedavno je savladao izuzetno zahtevnu joga pozu poznatu kao „vrana“, koja zahteva od praktičara da balansira kolenima na nadlakticama i podigne obe noge sa zemlje.

Njegova priča je brzo obišla svet i posramila mnoge mlađe od njega, a nedavno je pobedio 31-godišnjeg novinara Bi-Bi-Sija u izazovu sklekova.

Njegova životna filozofija može se sažeti u jednu poznatu izreku koju često ponavlja: ​​„Ono što ne koristite - gubite“.

Kako sam kaže, shvatio je šta je sposoban tek u kasnijim godinama i odlučio je da tu sposobnost ne prepusti zaboravu. „Radim to jer mogu i ne želim da izgubim. Želim da budem u najboljoj mogućoj formi“, objasnio je Kober, dodajući da izvođenje sklekova održava njegovo disanje zdravim.

„Vežbam sve dok mogu. Onda ustanem, opustim se i to bi bilo to“, skromno opisuje svoj pristup.

Tajna savršenog skleka

Na pitanje koja je tajna savršenog skleka, Kober nudi jednostavan, ali živopisan savet koji je mnoge nasmejao. „Tajna su dobra, ravna leđa koja vam daju lepu, zategnutu zadnjicu“, rekao je. „Ako vam stavim novčanicu između zadnjice, morate je stisnuti tako jako da je niko ne može izvući“, objasnio je svoju tehniku.

Iako je danas fitnes postao njegova svakodnevna rutina, vežbanje nije uvek bilo u centru njegovog života. Umesto toga, on svoju zavidnu formu pripisuje decenijama teškog fizičkog rada koji ga je održavao aktivnim.

Ovaj otac dvoje dece, koji je u braku više od 75 godina, proveo je dve godine u vojsci pre nego što se zaposlio u građevinarstvu, gde je učestvovao u izgradnji kuća. Nakon toga, radio je u fabrici 28 godina, a karijeru je završio kao vozač školskog autobusa. „Nikada nisam bio religiozni vežbač, ali sam malo dizao tegove i pokušao sam da trčim, iako mi se to nije baš sviđalo“, priznao je.

Osim posla, Koberov život su oblikovala i neka druga iskustva.

Rođen je u istočnom Londonu, ali je tokom Drugog svetskog rata sa braćom i sestrama evakuisan na selo. Taj period je ostavio dubok i pozitivan trag na njega.

„Gledajući unazad, to su bile najbolje dve i po godine mog života. Zaista sam se navikao na to mesto i postao seoski dečak“, prisetio se.

Ključ dugog života

„Bio sam daleko od rata kao takvog, a nisam voleo London, tako da sam zaista voleo odlazak na selo, boravak na farmi i rad sa životinjama“, objasnio je.

Danas ona uživa u mirnijem životu, volontira u lokalnom društvenom centru i pravi intarzijske obeleživače knjiga i vikinške šahovske table. Međutim, on navodi da ključ dugovečnosti nije samo vežbanje.

„Ključ dugog života su dobri geni. Preneti su mi dobri geni i oni očigledno dobro funkcionišu“, zaključio je Kober, prenosi BBC.