Dok mnogi u poznim godinama smanjuju fizičku aktivnost, Bil Kober iz Safoka u Engleskoj dokazuje da nikada nije kasno za vežbanje. Ovaj 98-godišnjak svakodnevno radi najmanje 40 sklekova, redovno vežba pilates i jogu, a nedavno je uspeo da savlada i jednu od zahtevnijih joga poza – „vranu“.

Kako kaže, fizička aktivnost postala je sastavni deo njegovog života tek u poznijim godinama, ali danas ne planira da odustane od nje.

Svakog dana radi najmanje 40 sklekova

Kober svoju dnevnu rutinu deli na dva dela – 20 sklekova uradi ujutru, a još 20 uveče.

– Tek u kasnijim godinama shvatio sam da imam ovu sposobnost. Zato vežbam dok mogu. Kažu: „Koristi ili ćeš izgubiti“, a ja ne želim da izgubim ono što imam – rekao je.

Dodaje da mu je cilj da ostane u što boljoj fizičkoj formi.

Otkrio je trik za pravilno izvođenje sklekova

Na pitanje kako izgleda savršen sklek, Kober je dao jednostavan savet.

– Leđa treba da budu prava, a telo zategnuto. Zadnjicu treba stegnuti toliko da, kada biste između nje stavili novčanicu, niko ne bi mogao da je izvuče – kroz osmeh je objasnio.

Vežbanje nije bilo deo njegove mladosti

Iako danas redovno trenira, Kober kaže da se sportom nije ozbiljno bavio tokom mlađih godina.

Umesto toga, smatra da je njegovoj kondiciji doprineo dugogodišnji fizički rad. Nakon dve godine vojne službe radio je u građevinarstvu, gde je učestvovao u izgradnji kuća, zatim je 28 godina proveo u fabrici, a karijeru je završio kao vozač školskog autobusa.

– Nikada nisam bio opsednut treninzima. Povremeno sam radio sa tegovima i pokušavao da trčim, ali to mi nije posebno prijalo. Sklekovi su ono što me održava. Radim ih dok više ne mogu, zatim ustanem, odmorim se i nastavim dalje – rekao je.

Sećanja na detinjstvo tokom Drugog svetskog rata

Kober je rođen u istočnom Londonu, ali je tokom Drugog svetskog rata, zajedno sa braćom i sestrama, evakuisan na selo.

Tog perioda se i danas rado seća.

– Kada pogledam unazad, to su bile dve i po najlepše godine mog života. Zavoleo sam selo, farmu i životinje. Bio sam daleko od rata i mnogo srećniji nego u Londonu – ispričao je.

I danas je aktivan i planira da vežba i sa 100 godina

Pored svakodnevnog vežbanja, Bil Kober volontira u lokalnom društvenom centru, a slobodno vreme provodi izrađujući obeleživače za knjige tehnikom intarzije i vikinške šahovske table.

Nada se da će svoju rutinu sklekova nastaviti i kada napuni 100 godina.

Govoreći o dugovečnosti, smatra da veliku ulogu imaju i nasledni faktori.

– Ključ dugog života su dobri geni. Ja sam imao sreće da ih nasledim i izgleda da i dalje dobro rade svoj posao – rekao je Kober za BBC.