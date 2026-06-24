Visoke temperature mogu uticati na naše zdravlje i otežati vežbanje.

Ipak, fizička aktivnost je i dalje važna, pa naučnici objašnjavaju kako da ostanemo aktivni, i to bezbedno kada je napolju veoma toplo.

Vežbanje na vrućini može biti opasno

Vežbanje na visokim temperaturama može biti neprijatno, ali i opasno jer povećava rizik od toplotnog udara. Zbog toga, na velikim sportskim događajima, poput Svetskog prvenstva, uvode se dodatne pauze za hidrataciju.

Tokom vežbanja, mišići stvaraju toplotu. Telo pokušava da se ohladi znojenjem i slanjem krvi prema koži. Problem je što se tada krv „preusmerava“ sa mišića ka koži, pa mišići dobijaju manje kiseonika. Zbog toga se brže umaramo, a srce mora jače da radi.

Prilagodite se uslovima

Ako ne možete da izbegnete trening po visokim temperaturama, važno je da ga prilagodite uslovima. Umesto dugog i intenzivnog vežbanja, bolje je da skratite trajanje i smanjite intenzitet, uz češće pauze koje će omogućiti telu da se oporavi.

Tokom odmora pokušajte da pronađete hladnije mesto, bilo da je to klimatizovan prostor, prirodna senka ili prostor sa ventilatorom. Rashlađivanje u tim trenucima pomaže telu da se stabilizuje i smanji rizik od pregrevanja.

Rashlađivanje je veoma važno

Način na koji se hladite takođe igra važnu ulogu. Efikasno je koristiti hladnu vodu, polivanje tela ili potapanje ruku i podlaktica, jer isparavanje vode sa kože dodatno pomaže prirodnom hlađenju organizma. Čak i mokar peškir, ako se često menja, može značajno doprineti osećaju rashlađenosti.

Dodatno, korisno je da se telo pripremi pre samog treninga. Blago rashlađivanje pre izlaska na vrućinu može pomoći da organizam dobije “rezervu” vremena pre nego što se pregreje. U tome može pomoći i unos hladnih napitaka ili ledene kaše, koji dodatno snižavaju telesnu temperaturu.

Na kraju, telo se može postepeno prilagoditi toplijim uslovima kroz redovno izlaganje vrućini. Nakon jedne do dve nedelje, organizam počinje efikasnije da reguliše temperaturu, više se znoji i lakše podnosi napor, piše BBC.