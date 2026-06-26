Koja je tajna dugog života? Tri brazilske sestre, čija ukupna starost iznosi 316 godina i koje je Ginis ovog meseca proglasio najstarijim živim triom sestara na svetu, mogle bi pomoći istraživačima da to otkriju.

Projekat DNK Longevo, studija koju vodi naučnica Majana Zac sa Univerziteta u Sao Paulu, ima za cilj da istraži biološke faktore koji stoje iza starenja, prenosi Rojters.

Nalazi iz slučaja ove tri sestre mogli bi da pomognu naučnicima da bolje razumeju zašto neki ljudi ostaju fizički i kognitivno očuvani i u izuzetno poznim godinama.

Istraživači će upoređivati ljude u devedesetim i stogodišnjake sa osobama kod kojih su se razvili slabost, kognitivno propadanje ili hronične bolesti, tražeći osobine povezane sa dugovečnošću.

„Pomoću DNK testiranja tražimo zaštitne gene i znamo da ih ima više. Što više ljudi imamo koji žive duže od 100 godina, posebno porodica sa više stogodišnjaka, to će naše istraživanje biti preciznije u njihovom identifikovanju“, rekla je Zac, ,koja koordinira Centar za istraživanje ljudskog genoma pri univerzitetu.

Naučnici veruju da nasledni faktori mogu igrati veću ulogu od uticaja okoline u očuvanju zdravlja i funkcionalnosti u poznijem životnom dobu.

Sestre Zulina de Deus Nunes (103), Zoraide de Deus Mota (104) i Levita de Deus Nunes (109), koje žive u Rio de Žaneiru, identifikovane su preko organizacije LongeviQuest, globalne organizacije koja proverava rekorde dugovečnosti i sarađuje sa Ginisovom knjigom rekorda.

„Kada sestre dožive te godine, jasno je da postoji snažna genetska komponenta. Ali pošto žive blizu jedna druge, imaju i mrežu podrške, pa porodica može da pomogne kada zatreba. Tu svakako postoji i snažan element zajednice", rekao je izvršni direktor LongeviQuest-a Ben Majers.

Tri sestre svoju dugovečnost pripisuju zdravoj ishrani i aktivnom načinu života.

Zulina se prisetila detinjstva provedenog u plivanju i pecanju u rekama.

„Sve je bilo sveže. Nismo imali frižider“, rekla je.

„Dojenje je neverovatno važno“, dodala je Zoraide.

Da li ste znali da mozak počinje polako da usporava već od 30 godine? Mnoge bolesti koje nastaju u kasnijim godinama možete sprečiti već sad. Životne navike umnogome utiču na kvalitet zrelijih godina, a dobra stvar sa navikama je da ih uz malo dobre volje možete promeniti kad god to želite.

Ove životne navike su od ključne važnosti za dug i kvalitetan život:

Naučite kako da se borite sa stresom

Da se ne lažemo, stres je će uvek biti prisutan u vašem životu. To, jednostavno, nije nešto što ćete moći tek tako da izbegnete i što će samo od sebe nestati. Umesto da provedete život tako što ćete da pokušavate da se ne suočavate sa neprijatnim situacijama, mnogo bolja opcija po vaše psihičko i fizičko zdravlje je da se izlažete stresu i da steknete rezilijentnost kada su neprijatne situacije u pitanju.

Kako se učimo da se izborimo sa stresom? Izlaganjem i shvatanjem da ste daleko jača i sposobnija osoba nego što vam se čini.

Zamislite svoj život sa 80 i 90 godina

Kad god se pitate da li je određena odluka dobra za vas, zamislite sebe sa 80, 90 godina i razmislite da li to što sada radite ide u tom smeru. Na primer, ako sebe vidite u krugu porodice, sa vašim voljenima i sa prijateljima, a već duže vreme ne posvećujete dovoljno vremena porodici zbog posla, vreme je da nešto promenite jer se u toj slici nešto ne uklapa.

Dajte mnogo i dajte često

Smisao ljubavi je u davanju. Nebitno da li dajete sebe deci, suprugu, prijateljima… Uvek dajte sebe koliko možete. Pokažite ljubav, pružite podršku, imajte razumevanje i empatiju za sve oko vas. Naravno, sve to treba da ima neku zdravu granicu; dajte ljubav onome ko vam je vraća nazad. Jedino tako ćete živeti ispunjen život bez žaljenja što niste dovoljno voleli.

Fizička aktivnost

Naravno, fizička aktivnost je neizostavna za dug i zdrav život. Čak i ako nikad dosad niste bili posebno aktivni, znajte da nikad nije kasno da zavolite određeni sport i da počnete u njemu da uživate. Vežbajte koliko možete, onoliko koliko vam prija, zacrtajte neki cilj. Ako želite da skinete kilograme, potrudite se da se pre sebi dopadnete u ogledalu nego što ćete da merite obim struka i butina. Život opterećen brojkama nije srećan život.

Pazite na ishranu… ali ne previše

Ishrana i fizička aktivnost idu ruku pod ruku kada govorimo o kvalitetnom životu. No, ovde bismo da skrenemo pažnju na drugu stranu medalje, a to je da konstantno obraćanje pažnje na to šta jedete vas definitivno neće učiniti zadovoljnim i srećnim (osim ako nemate poseban plan dijete zbog neke bolesti).

Dopustite sebi da popijete tu čašu vina, da naručite picu, pojedete čokoladu. Neće se ništa strašno desiti. Treba da uživate u hrani, a ne njome da se opterećujete. To ne znači da treba da odete u drugu krajnost gde apsolutno nećete voditi računa o tome šta unosite u sebe.