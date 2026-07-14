Sve je počelo kada je njena majka prišla velikoj saksiji sa cvećem kako bi proverila biljku. Međutim, među gustim zelenim listovima nije ugledala samo cveće, već i pet sićušnih zečića koji su se tu sakrili od letnjih vrućina.

Maleni zeke pronašli su savršeno sklonište u hladovini biljke, gde su bili zaštićeni od jakog sunca i visokih temperatura koje su tih dana zahvatile područje.

Prizor je bio toliko neobičan da ga je porodica odmah snimila, a video je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde je izazvao oduševljenje hiljada ljudi.

Komentari nisu prestajali da se nižu.

Dok su jedni pisali da nikada nisu videli nešto slično, drugi su se našalili pitajući gde mogu da kupe „seme za zečeve“, aludirajući na to da su se mališani pojavili usred saksije sa cvećem.

Džeki je kasnije ispričala da su zečići u njihovom dvorištu ostali oko nedelju dana. Trudila se da im boravak učini što prijatnijim, pa im je ostavila vodu i premestila saksiju na mesto gde je bilo više hlada.

Kako su dani prolazili, mali gosti su jedan po jedan napuštali svoje privremeno utočište. Najpre ih je bilo pet, zatim tri, a na kraju je i poslednji zeka otišao u prirodu.

Iako je njihovo neobično sklonište ostalo prazno, Džeki priznaje da se nada da će se jednog dana možda ponovo pojaviti u njenom dvorištu.

Ova simpatična priča još jednom je pokazala da priroda ume da pronađe najneobičnija mesta za život i odmor, a da su upravo takvi, spontani trenuci često oni koji ljudima izmame najveći osmeh.