Tokom istraživanja Atlantskog okeana,naučnici su zabeležili retku vrstu ribe sa gotovo potpuno providnom glavom.

Reč je o vrsti Winteria telescopa, koju su istraživači iz Schmidt Ocean Institute snimili na dubini od 710 metara.

Bizarna životinja je snimljena je tokom jednomesečne ekspedicije u zoni Doldrams, jenom od najmanje istraženih delova Atlantskog okeana. Istraživači iz Okeanskog instituta Šmit koristili su vozilo na daljinsko upravljanje SuBastian. i uočili ribu kako pliva na dubini od oko 710 metara koristeći

Prvi put uočena u prirodnom staništu

Providna glava ove neobične ribe omogućava naučnicima da vide njenu unutrašnju anatomiju, uključujući oči koje su postavljene bočno. Takav položaj pomaže joj da registruje i najslabije tragove svetlosti koji dopiru iz viših slojeva okeana.

U potpunom mraku dubokog mora svaki tračak svetlosti može da znači razliku između uspešnog lova i propuštenog obroka.

Pored toga, oči ove vrste prilagođene su otkrivanju bioluminiscencije – prirodne svetlosti koju proizvode mnogi dubokomorski organizmi, uključujući i njen potencijalni plen.

Iako je Winteria telescopa nauci poznata već dugo, gotovo sva dosadašnja saznanja poticala su iz proučavanja primeraka izvučenih u ribarskim mrežama - nikada je ranije nisu videli u vodi.

Živi u mračnim dubinama okeana

Problem je u tome što se nežna, providna kupola koja prekriva glavu ove ribe najčešće uruši čim se iznese na površinu. Zbog nagle promene pritiska telo se deformiše, pa istraživači do sada nisu imali priliku da vide kako ova neobična životinja zaista izgleda i ponaša se u svom prirodnom okruženju.

Najnoviji snimci omogućili su naučnicima da prvi put posmatraju njeno kretanje, ponašanje i način lova dok je živa.

Većina jedinki ove vrste živi na dubinama između 600 i 1.000 metara, u mezopelagičnoj zoni okeana, poznatoj i kao „zona sumraka“. Naučnici smatraju da je Winteria telescopa oportunistički predator. Umesto da aktivno juri plen, često koristi prilike koje mu se ukažu, pa sitne organizme izvlači iz pipaka meduza u kojima su ostali zarobljeni.

Pretpostavlja se da providna zaštitna opna preko glave ima i dodatnu ulogu – štiti oči od žarnih ćelija meduza dok se riba približava potencijalnom plenu.

Iako izgledom podseća na stvorenja iz naučnofantastičnih filmova, Winteria telescopa je zapravo veoma mala riba. Odrasle jedinke najčešće dostižu dužinu od svega 10 do 15 centimetara, piše Daily Mail.