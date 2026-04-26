U leto 1972. godine, četiri tinejdžerke iz industrijskog Zapadnog Rajdinga u Jorkširu krenule su na svoju prvu letnju avanturu bez roditelja – ka engleskoj rivijeri, u Torkvej.

Vratile su se kući ne samo sa uspomenama, već i sa upečatljivom fotografijom koja će obeležiti njihovo prijateljstvo.

Na slici su četiri bezbrižne devojke, zagrljene i u šarenim odevnim kombinacijama, kako šetaju promenadom. Više od pola veka kasnije – tačnije 52 godine – i dalje jednako bliske, odlučile su da ponove taj trenutak na istom mestu.

Na prvoj fotografiji imaju 17 godina

Putovale su čak 500 kilometara iz Halfaksa do Devona, pronašle sličnu garderobu i napravile novu verziju stare fotografije iz 2024. godine – uz mnogo smeha i nostalgije.

Marion Benfort, Suzan Mortris. Meri Helivel i Kerol Astro su imale 17 godina kada su pozirale na šetalištu.

"Bilo je predivno“, priseća se Marion. „Napokon smo mogle da radimo šta želimo, bez da nam iko govori kada da se vratimo.“

Dane su provodile na plaži, a fotografija je nastala sasvim spontano – nepoznati prolaznik ih je zamolio da se uhvate pod ruku i uslikao ih. Svaka je dobila svoj primerak slike.

Pronašle su istu odeću za drugu sliku





Ideja o rekreiranju fotografije potekla je od Suzan i sve žene su oduševljeno pristale.

Ipak, nije sve bilo jednostavno. Hotel koji se vidi na originalnoj fotografiji više ne postoji, pa su morale da nagađaju tačnu lokaciju. Takođe su tragale za autentičnom odećom iz 70-ih – uglavnom iz tada popularne radnje Chelsea Girl.





Uvek smo tu jedna za drugu

Danas, sa ukupno sedmoro dece i 15 unučadi, njihovo prijateljstvo je i dalje snažno. Tri prijateljice i dalje žive u Halifaksu, dok Kerol živi i u Španiji i u rodnoj Britaniji. Redovno su u kontaktu i odlično se slažu.

„Uvek smo bile tu jedna za drugu“, dodaje Marion, emotivno. „Znamo sve dobre i loše trenutke – i znamo da možemo da se oslonimo jedna na drugu.“

Njihova priča nedavno je objavljena u lokalnim novinama i izazvala je oduševljenje u javnosti. Mnogi su primetile da žene zrače mladalačkim duhom i da se vidi na slici koliko su bliske.

„Nismo ni znale koliko je to dirljivo ljudima“, kaže Suzan, prenosi BBC.

A njihove avanture se nastavljaju – za svoje 70. rođendane planiraju novo putovanje, i to u Blekpul.