Dva ronioca su snimala jato sardina uz obalu Južne Afrike, ali oni nisu bili jedini kojima je ta riba privukla pažnju.

Na zapanjujućem video-snimku vidi se ronilac kako pliva postrance, kada se iznenada pojavljuje ogroman kit i otvara čeljust i to svega nekoliko santimetara od njega.

Jeziv trenutak

Čovek uspeva da nastavi da pliva nepovređen i ostaje pribran uprkos tome što pre par sekundi kit mogao da ga proguta.

Reč je o vrsti nazvanoj Brajdov kit, koji može da naraste do 14 metara u dužinu i da teži i do 50 tona. Ovaj morski sisar obično ne lovi ljude, ali se hrani tako što velikom brzinom usisava jata riba.

Stručnjaci upozoravaju da se ljudi mogu naći u ozbiljnoj opasnosti, ukoliko se previše približe ovakvih kitovima, dok traže hranu. Jednostavno, mogu biti “usisani” zajedno s velikom količinom vode.

Preporuka stručnjaka jeste da se zadrži udaljenost od najmanje 90 metara, ili više ukoliko se u blizini nalazi mladunče.

Bliski susret sa kitom

Prošle godine, jednog kajakaša je skoro progutao i pojeo grbavi kit na jugu Čilea.

Kajakaš Adrian Simancas iz Čilea preživeo je dramatičan trenutak kada ga je skoro progutao grbavi kit tokom vožnje kajakom u Patagoniji.

Dok je veslao kod Punta Arenasa, kit je iznenada izronio iz vode i u jednom naletu “progutao” i njega i njegov žuti kajak. Međutim, svega nekoliko sekundi kasnije, Adrian je ponovo isplivao na površinu.

„Mislio sam da me je progutao,“ rekao je nakon incidenta, dodajući da je u tom trenutku pomislio da je možda u pitanju orka, jer su ranije razgovarali o njima.

Ceo događaj snimio je njegov otac Dell, koji je sa obližnjeg čamca u panici dozivao sina i govorio mu da se smiri. Kada je Adrian nestao iz vidokruga, njegov otac je bio u šoku i strahu, ali ga je ubrzo video kako izranja zajedno sa kajakom.

Adrian je opisao da ga je kit naglo izbacio, nakon čega je pao u vodu, ali je ostao nepovređen. Kasnije je rekao da mu je sve delovalo neverovatno i da ne može da veruje da je preživeo.

Incident se dogodio u hladnim vodama Magelanovog prolaza, jedne od najvažnijih morskih ruta između Atlantika i Pacifika, piše Daily Mail.