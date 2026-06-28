Tokom zarona ronilac je najpre pratio ražu koja je prolazila tim područjem.

Kada se ponovo približio murini kako bi je snimao, odmah je primetio da se ponaša neuobičajeno. Umesto da ostane u svom skrovištu, izašla je iz pukotine i zaplivala pravo prema njemu i kameri.

Povukao se nekoliko metara unazad i nastavio da snima, očekujući da će životinja ubrzo izgubiti interesovanje. Međutim, to se nije dogodilo.

Murina je nastavila da ga prati sve do površine, a zatim ga je iznenada ugrizla za nogu. Zahvaljujući ronilačkom odelu debljine tri milimetra, povrede nisu bile još ozbiljnije, ali su njeni oštri zubi ipak probili neopren. Rana je zahtevala lekarsku intervenciju i ušivanje, pa je ronilac završio sa pet kopči. Da nije nosio zaštitno odelo, posledice bi verovatno bile znatno teže.

Tačan razlog napada nije poznat. Pretpostavlja se da je murina reagovala na prisustvo raže, da je ronioca greškom zamenila za plen ili je jednostavno ispoljila neuobičajeno ponašanje koje ranije nije bilo zabeleženo.

Ovaj incident još jednom pokazuje koliko morski svet može biti nepredvidiv. Bez obzira na iskustvo i poznavanje ponašanja pojedinih životinja, more ostaje divlje okruženje u kojem je čovek samo gost.

Javanska murina nastanjuje tropske vode Indo-Pacifika, pre svega područje oko Indonezije, ostrva Java i drugih delova jugoistočne Azije. Ova vrsta ne živi u Sredozemnom niti u Jadranskom moru, gde obitavaju druge vrste murina.

Murine su među najzagonetnijim, ali i najpotcenjenijim morskim predatorima. Iako izgledom podsećaju na zmije, one su zapravo ribe sa izuzetno snažnim vilicama i nizovima oštrih zuba koji mogu da nanesu veoma bolan ugriz. Imaju izduženo telo bez krljušti, a dan provode skrivene u pukotinama stena i podvodnim šupljinama, najčešće sa glavom koja viri iz skloništa. Aktivnije su noću, kada izlaze u potragu za ribama, glavonošcima i drugim plenom, piše Wikipedia.