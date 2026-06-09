Nakon što je neko vreme proveo u Skoplju i drugim delovima Severne Makedonije, svoju narednu destinaciju pronašao je u Nišu, a zatim i u Sokobanji, gde trenutno boravi u jednoj tradicionalnoj kući.

Međutim, već prvih dana boravka doživeo je iskustvo koje ga je potpuno iznenadilo. U video-snimku koji je objavio na društvenim mrežama Bret je ispričao kako ga je tokom noći probudio neobičan i pomalo zastrašujuć zvuk.

„Probudio sam se uz krike nekog stvorenja“, rekao je na početku videa, dok je kamerom snimao dvorište i okolinu kuće u kojoj trenutno živi.

Iako nije uspeo da otkrije šta je proizvelo zvukove koji su ga probudili, Bret je kroz šalu pokušao da pronađe objašnjenje. Dok je snimao mačku koja se kretala u blizini kuće, našalio se da je možda reč o „srpskoj sivoj lisici“, ali je odmah dodao da zapravo nema predstavu šta se dogodilo tokom noći.

Nakon toga svojim pratiocima pružio je detaljan uvid u svakodnevni život u Srbiji. Pokazao je unutrašnjost kuće u kojoj će boraviti narednih nekoliko nedelja, a koja ga je, kako kaže, oduševila svojom jednostavnošću i autentičnošću.

Reč je o malom prostoru koji objedinjuje dnevnu sobu, spavaći deo i kuhinju, a u njemu se nalazi i peć na drva, kao i pripremljen ogrev. Upravo taj tradicionalni način života ostavio je snažan utisak na Amerikanca.

„Osnovno je, tradicionalno. Apsolutno volim ovo“, rekao je Bret dok je pokazivao enterijer svog privremenog doma.

Njegov video brzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Mnogi su u komentarima istakli da upravo ovakva iskustva predstavljaju pravi način upoznavanja Srbije i Balkana, daleko od turističkih ruta i modernih hotela. Drugi su pokušavali da pogode koja je životinja mogla da proizvede misteriozne noćne krike, dok su pojedini kroz šalu tvrdili da je Bret doživeo „pravo balkansko iskustvo“.

Bez obzira na neobično buđenje, čini se da je Amerikanac oduševljen životom u Sokobanji i da sa velikim interesovanjem nastavlja da istražuje lokalne običaje, prirodu i svakodnevicu Srbije.