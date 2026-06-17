Nakon što je u prvom videu probao ćevape u jednoj od poznatih sarajevskih ćevabdžinica, usledio je talas komentara u kojima su mu brojni Bosanci poručili da još nije posetio mesto koje oni smatraju najboljom adresom za ćevape u gradu.

Umesto da ulazi u raspravu sa pratiocima, odlučio je da prihvati izazov i proveri da li su bili u pravu. Već narednog dana vratio se u centar Sarajeva i zaputio ka čuvenoj ćevabdžinici Petica kod Ferhatovića, mestu koje su mu pratioci najčešće preporučivali kada je reč o najboljim sarajevskim ćevapima.

"Bosanci su mi rekli da sam otišao na pogrešno mesto"

Na početku novog videa objasnio je zašto se ponovo našao u potrazi za ćevapima.

„Mnogo Bosanaca mi je reklo da sam otišao na pogrešnu lokaciju. Želim da budem pošten, pa sam se vratio u centar Sarajeva kako bih probao ćevape na mestu za koje mi svi govore da je najbolje u gradu“, rekao je svojim pratiocima.

Već po dolasku ispred lokala primetio je detalj koji mu je odmah privukao pažnju.

„Ovde postoji red za ćevape, a to je obično veoma dobar znak“, našalio se dok je pokazivao veliki broj ljudi koji čeka ispred lokala.

Gužva tolika da nije imao gde da sedne

Kada je ušao unutra, situacija ga je dodatno iznenadila.

Restoran je bio toliko pun da nije mogao da pronađe slobodan sto, pa je na kraju seo zajedno sa drugim gostima.

„Ovo mesto je prepuno. Veoma sam uzbuđen što ću ovde probati ćevape“, rekao je neposredno pre prvog zalogaja.

Nakon nekoliko trenutaka bilo je jasno da je njegovo mišljenje potpuno promenjeno.

"Zaboravite sve što sam ranije rekao"

Posle samo nekoliko zalogaja sarajevskih ćevapa, američki tiktoker nije krio oduševljenje.

„Zaboravite sve što sam ranije rekao. Najbolji ćevapi su definitivno u Bosni. Ranije sam jednostavno otišao na pogrešno mesto“, priznao je.

Ćevape je opisao kao savršeno začinjene, sočne i toliko mekane da se doslovno tope u ustima.

„Ovo je neverovatno. Savršeno je začinjeno i topi se u ustima. Zaista fantastično“, rekao je tokom degustacije.

Bosna ili Srbija? Njegov odgovor izazvao reakcije

Tokom videa osvrnuo se i na ćevape koje je ranije probao u Srbiji.

„Mislio sam da je Srbija broj jedan kada su ćevapi u pitanju, ali sada mislim da je Bosna definitivno na prvom mestu“, rekao je.

Njegova izjava ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su se ljubitelji ćevapa iz regiona uključili u raspravu o tome gde se jedu najbolji ćevapi na Balkanu.

Bio je spreman da naruči još jednu porciju

Na kraju videa priznao je da ga je ukus toliko oduševio da je ozbiljno razmišljao da poruči još jednu porciju.

„Bilo je toliko dobro da sam bio u iskušenju da poližem tanjir, ali sam uspeo da se suzdržim“, našalio se.

Dodao je da ga je jedino pomisao na kalorije sprečila da se ponovo vrati u red.

„Bio sam u iskušenju da uzmem još jednu porciju, ali kalorije se brzo nagomilaju ako ne pazite.“

Ipak, za kraj je nasmejao pratioce svojom teorijom:

„Ali čim otkuca ponoć, kalorije se resetuju“, rekao je kroz smeh.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara, a mnogi Bosanci su zadovoljno zaključili da je ovog puta konačno završio na adresi koju smatraju pravim domom sarajevskih ćevapa.