Stravičan incident dogodio se u zaseoku Zaselje i Šuvire kod Travnika, kada je na obližnjem pravoslavnom groblju, nepoznata osoba ili više njih vatrenim oružjem pucala u metalni krst koji je tu postavljen kako bi podsetio na zločine i etničko čišćenje koji su se na tom području dogodili nad srpskim narodom.

Ova vest objavljena je u brojnim lokalnim medijima i portalima i to tek nakon što su planinari, koji su prolazili tim putem, primetili da je krst praktično izrešetan.

Đorđe Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH kaže da je krst postavio Srbin koji je nakon proterivanja iz Travnika otišao u Australiju te da je nakon dolaska na ognjište odlučio da obeleži groblje i područje gde su živeli Srbi, a potom odlučio i da postavi krst.

- Vidi se da je tu upotrebljeno vatreno automatsko oružje, to su bili rafali, želeli su da preseku krst. To je veliki vandalizam sa kojim su želeli da uznemire javnost - kaže Radanović za Alonline.

Ističe da se sve dogodilo još pre mesec dana, ali da do danas ne postoje nikakve potvrde da je policija iz Travnika bila na terenu i da je reagovala.

- Iskreno, ja sa njima nisam komunicirao, a mislim i da nema potrebe, kad su oni nešto uradili i pomogli. Kao ne može da se nađe krivac, niti da neko ne izađe na teren. Pa šta rade tamo policajci, izgleda da samo drže palice, a da niko od njih nema mobilni telefon ili slično da dođe da se pronađu krivci - navodi vidno ogorčeni Radanović.

Podseća da je u naseljima Zaselje i Šuviri prema popisu iz 1991. godine živelo 60 osoba, od kojih su svi bili Srbi, dok prema podacima sa popisa iz 2013. godine u Zaselju više nema nijednog Srbina.

- Šta su organi vlasti Travnika i Sarajeva uradili po ovom pitanju. Ministar u FBiH dolazi iz Travnika - poručuje Radanović.

O slučaju su se pre mesec dana oglasili i pojedini meštani koji su nekad živeli u ovom zaseoku, a putem društvenih mreža naveli su da slučaj verovatno nije ni prijavljen jer se nijedan srpski povratnik nije vratio na svoje ognjište.

- Ovaj neko što je pucao u krst na pravoslavnom groblju u Zaselju tj. Šuvirama pucao je u sebe. Neka ga niko nije vidio, neka zna da ga je Bog posmatrao. Taj neko nije ni čovjek ni vernik, niti ima bilo koju pozitivnu osobinu čoveka. Ne osuđujem sve muslimane koji tamo žive jer među njima ima poštenih ljudi koji ni u snu ne bi pomislili da urade ovako nešto - naveo je jedan od meštana.

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