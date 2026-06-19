Peglanje je jedan od kućnih poslova koji mnogi najradije odlažu. Međutim, stručnjaci za održavanje domaćinstva tvrde da se većina nabora na garderobi može sprečiti mnogo pre nego što posegnete za peglom.

Tajna, kažu, nije u skupim uređajima ili specijalnim preparatima, već u načinu na koji tretirate odeću odmah nakon završetka pranja.

Najveća greška nastaje čim se mašina zaustavi

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih odeća izlazi iz mašine puna nabora jeste ostavljanje veša u bubnju nakon završetka programa.

Kada mokra garderoba dugo stoji zgužvana, na tkanini se stvaraju duboki nabori koje je kasnije mnogo teže ukloniti.

Zbog toga stručnjaci savetuju da odeću izvadite odmah po završetku ciklusa pranja.

Nakon toga svaki komad treba dobro protresti. Ovaj jednostavan potez pomaže vlaknima da se opuste dok su još vlažna, pa se veliki deo nabora prirodno izravna.

Vešalice mogu da zamene peglu

Kada su u pitanju košulje, haljine i majice, preporučuje se da pre sušenja ručno ispravite kragne, rukave i šavove.

Umesto prebacivanja preko žice za sušenje, ove komade je najbolje odmah okačiti na vešalice.

Tokom sušenja težina vode koja se još nalazi u tkanini lagano zateže materijal i pomaže da se površina prirodno izravna.

Ova metoda posebno dobro funkcioniše kod:

košulja,

majica,

haljina,

odeće od viskoze,

pamuka sa dodatkom elastina.

Ne pretrpavajte žicu za veš

Još jedna česta greška jeste kačenje previše odeće na mali prostor.

Kada su komadi garderobe zbijeni jedan uz drugi, vazduh ne može ravnomerno da cirkuliše. To produžava vreme sušenja, ali i povećava mogućnost stvaranja nabora.

Stručnjaci savetuju da između komada odeće ostavite dovoljno prostora kako bi vazduh mogao slobodno da struji.

Manje peglanja uz nekoliko jednostavnih navika

Pravilno vađenje veša iz mašine, protresanje odeće, korišćenje vešalica i dovoljno prostora za sušenje mogu značajno smanjiti potrebu za peglanjem.

Iako ove metode ne mogu potpuno zameniti peglu kod svih materijala, kod velikog broja odevnih predmeta mogu uštedeti vreme i trud.

Uz nekoliko jednostavnih navika, garderoba može izgledati urednije čim se osuši, a gomila veša koja čeka peglanje postaće znatno manja.