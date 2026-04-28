Na snimku koji je na TikToku objavila Sofija Vils, kuma na jednom venčanju, vidi se kako ona stoji u crkvi na samom kraju venčanja.

U trenutku kada par kreće ka izlazu, Sofija vadi mobilni telefon kako bi obavila zadatak koji joj je poverila mlada.

Uz video stoji jasan opis: „Kada ti je zadatak da odmah promeniš njeno prezime na društvenim mrežama“.

Video je za kratko vreme prikupio više od pola miliona lajkova, ali je u komentarima izazvao pravu buru i žestoku raspravu. Dok su neki ovaj potez smatrali simpatičnim i modernim, drugi su zgroženi ponašanje, današnjih mladenaca.

"Nažalost, ja ovo nikada ne bih uradila", "Ovo je tako tužno", "Nikada neću razumeti tu opsesiju promenom prezimena na Instagramu", "Molim vas, nemojte to raditi, više ne znamo ko su te žene kad promene nadimke", samo su neki od negativnih komentara.

Ipak, bilo je i onih koji u potpunosti podržavaju mladu:

"Nije zvanično dok se ne promeni na mrežama!", "Ja sam svoje prezime promenila čim sam izašla iz crkve, telefon mi je bio u džepu", "Ja sam to uradila odmah nakon večere, dok sam još sedela za stolom", bili su komentari onih koji u ovakvom ponašanju nisu videli ništa čudno.