Friteze na vruć vazduh, poznatije kao air fryer, postale su nezaobilazan kuhinjski aparat jer omogućavaju bržu pripremu hrane uz znatno manje ulja. Međutim, nakon nekoliko korišćenja u korpi se često nakupljaju masnoća i zagoreli ostaci hrane, čije uklanjanje može biti naporno.

Umesto agresivnog ribanja koje može oštetiti nelepljivi premaz, postoji jednostavan način za dubinsko čišćenje uz pomoć sastojaka koje većina domaćinstava već ima.

Trik za čišćenje air fryera u četiri koraka

Stručnjakinja za čišćenje Šantel Mila, poznata na društvenim mrežama kao Mama Mila, preporučuje kombinaciju sode bikarbone, deterdženta za sudove i vrele vode.

Postupak izgleda ovako:

Izvadite korpu iz air fryera i stavite je u sudoperu. Pospite sodu bikarbonu preko masnih i zagorelih delova. Dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove. Sve prelijte ključalom vodom i ostavite da odstoji.

Tokom natapanja masnoća i ostaci hrane će početi da se odvajaju od površine. Nakon toga dovoljno je prospeti vodu i korpu isprati toplom vodom.

Šta uraditi ako je korpa veoma zaprljana?

Ako se u korpi nalaze tvrdokorne naslage koje se ne skidaju lako, napravite gustu pastu od sode bikarbone i male količine vode.

Nanesite je na problematična mesta, ostavite da deluje neko vreme, a zatim dodajte deterdžent i prelijte vrelom vodom. Ovaj postupak može pomoći da se omekšaju i uklone i starije naslage masnoće.

Zašto ova kombinacija daje dobre rezultate?

Efikasnost ovog postupka zasniva se na jednostavnom principu.

Deterdžent za sudove sadrži surfaktante koji razgrađuju masnoću i omogućavaju da se lakše odvoji od površine korpe.

Soda bikarbona deluje kao blag abraziv koji pomaže u uklanjanju nečistoća, a pritom ne oštećuje nelepljivi premaz. Osim toga, poznata je i po tome što neutrališe neprijatne mirise koji se zadržavaju nakon pripreme hrane.

Kako održavati air fryer?

Da bi aparat što duže ostao u dobrom stanju, preporučuje se da korpu očistite nakon svake upotrebe, dok dubinsko čišćenje možete obavljati povremeno, u zavisnosti od učestalosti korišćenja.

Redovno održavanje sprečava nakupljanje tvrdokornih naslaga, produžava vek trajanja nelepljivog premaza i olakšava svako naredno pranje.