Koliko jedna naizgled bezazlena navika može da utiče na vezu? Upravo to pitanje pokrenulo je žustru raspravu na internetu nakon što je jedna devojka priznala da ozbiljno razmišlja o raskidu sa dečkom zbog njegove, kako kaže, opsesije čipsom.

Svoju dilemu podelila je na forumu Mumsnet, gde je objasnila da je sa partnerom u vezi sedam meseci i da je, osim jedne stvari, njihov odnos gotovo idealan.

"Na papiru je savršen"

Kako je napisala, njen dečko ima dobar posao, lepo izgleda i pažljiv je prema njoj.

"Dobar je, ima odličan i dobro plaćen posao, dobro izgleda, lepo se odnosi prema meni i nikad mi ne dozvoljava da platim račun."

Par još ne živi zajedno, ali planiraju da iznajme stan. Upravo zbog toga počela je ozbiljno da razmišlja da li može da prihvati njegove svakodnevne navike.

Odmor u Španiji promenio joj je mišljenje

Kako prenosi New York Post, prelomni trenutak dogodio se tokom njihovog dvonedeljnog odmora u Španiji.

Tada je, kaže, prvi put shvatila koliko njen partner zapravo jede čips.

"Jeo je najmanje tri kesice čipsa dnevno."

Dodala je da nije birao kvalitetnije proizvode, već uglavnom jeftinije brendove, a posebno joj je zasmetalo što je gotovo potpuno izbegavao lokalnu špansku kuhinju.

Umesto toga, birao je britansku hranu, restorane brze hrane i velike količine čipsa koje je kupovao u prodavnicama.

Najviše su joj zasmetale njegove navike

Nije problem bila samo količina grickalica, već i način na koji ih jede.

Kako je napisala, nakon čipsa često ne opere ruke, pa mu, kako tvrdi, prsti ostaju prekriveni začinima i mrvicama.

Još više joj smeta ono što radi kada isprazni kesicu.

"Kad dovrši kesicu, zabaci glavu i istrese ostatke mrvica u usta."

Dodala je i da prazne kese često naduva kao balon, pa ih glasno pukne, zbog čega su je, kako kaže, više puta pogodile mrvice.

Pored toga, iza kreveta je pronalazila zgužvane prazne kesice čipsa koje nije bacao u kantu.

"Da li je ovo razlog za raskid?"

Zbog svega toga počela je da preispituje budućnost njihove veze.

"On želi da počnemo da tražimo stan, ali ja ne mogu da prestanem da razmišljam o tome kako bih radije bila s muškarcem koji ne jede više od tri kesice čipsa dnevno i ne miriše na grickalice s ukusom luka."

Na kraju je korisnike foruma direktno upitala:

"Da li je jedenje toliko čipsa razlog za raskid?"

Mišljenja su bila podeljena

Njena objava izazvala je veliki broj komentara, a prema anketi na forumu, većina učesnika smatra da njena reakcija nije neosnovana.

Jedan korisnik napisao je:

"Niste kompatibilni. Kreni dalje, nemoj da pristaješ na nešto što ti smeta."

Drugi je dodao:

"Volim čips, ali ovo zvuči prilično odbojno, posebno naduvavanje i pucanje praznih kesica."

Pojedini su istakli da im je najčudnije bilo to što partner tokom odmora nije želeo da proba lokalnu hranu.

"Ne bih mogla da budem s nekim ko putuje u drugu zemlju, a odbija da proba lokalnu kuhinju."

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je preterala.

"Ostavi ga. Zaslužuje nekoga ko neće praviti dramu oko čipsa", napisao je jedan komentator.

Drugi su poručili da odluka ne bi trebalo da zavisi samo od jedne navike, već od toga kakav je partner u svim drugim aspektima veze i da li su spremni na otvoren razgovor i kompromis.