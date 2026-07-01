Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su R. Đ. (50) iz Smedereva zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pretresom stana koji je koristio osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila 11 stabljika kanabisa, 105 grama osušene marihuane, 102 grama heroina, kao i izvesnu količinu amfetamina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužiocu u Smederevu.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.