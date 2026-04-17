Selina je, deset godina nakon venčanja i nakon što je rodila troje dece, odlučila da uradi kućni DNK test kako bi saznala više o svom poreklu. Međutim, kada su rezultati stigli nekoliko nedelja kasnije, usledilo je iznenađenje – pokazalo se da je u srodstvu sa svojim suprugom Džozefom.

„Bila sam u šoku“, ispričala je Selina u podkastu Love Don't Judge, opisujući svoju prvu reakciju na rezultate.

DNK test otkrio porodičnu tajnu

Nakon što je shvatila šta rezultati znače, Selina priznaje da je prošla kroz težak emotivni period.

„Iskreno, bila sam i pomalo depresivna. Ali to sam saznala kada smo već imali troje dece i sva su zdrava“, rekla je.

Ona i njen suprug imaju troje dece – sinove od 15 i 13 godina i desetogodišnju ćerku. Kako navodi, odlučila je da uradi DNK test jer su ljudi često postavljali pitanja o poreklu njihove dece zbog različitih fizičkih karakteristika.

Prema rezultatima, Selina i Džozef su dalji rođaci, a najbliži zajednički predak verovatno potiče iz generacije njihove prabake. Tačan stepen srodstva nije mogao biti precizno utvrđen.

Razmišljala o razvodu nakon saznanja

„Kada sam shvatila da smo rođaci, pozlilo mi je i pomislila sam: da li treba da se razvedemo?“, priznaje Selina, koja živi u Colorado.

Ipak, nakon razmišljanja i zbog troje zajedničke dece, odlučila je da ne prekida brak.

Njena priča postala viralna na društvenim mrežama

Selina je svoju priču prvi put podelila pre nekoliko godina, ali je ponovo postala viralna nakon što je objavila video na TikTok, koji je pregledan milionima puta.

Reakcije korisnika bile su podeljene – dok su neki izražavali zabrinutost, drugi su postavljali pitanja kako je moguće da nisu znali da su u srodstvu.

Odgovor, kako objašnjava, leži u komplikovanoj porodičnoj istoriji, budući da je Džozefov deda bio dat na usvajanje, što je otežalo praćenje porodičnog stabla.

Prihvatanje istine i nastavak života

Iako je Selina bila duboko potresena, njen suprug nije reagovao isto.

„Rekao mi je da ne brinem i da prihvatim situaciju“, navodi ona.

Nakon perioda preispitivanja, Selina kaže da je uspela da se pomiri sa situacijom i nastavi dalje.

„To je daleko srodstvo koje ne možemo da promenimo. Neću dozvoliti da to utiče na naš odnos“, zaključila je.

Ova priča ponovo je otvorila pitanje koliko DNK testovi mogu otkriti skrivene porodične veze i kakav uticaj takva saznanja mogu imati na brak i porodicu.