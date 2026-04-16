Slobodan Cvejić danas je usred skupštine pohvalio Vučićevu ekonomsku politiku, čitajući podatke crno na belo.

-2018. godine Beograd je bio na 73 odsto proseka po glavi u paritetnim jedinicama, znači prilagođeno našim cenama. Vojvodina je bila na 39 odsto, Šumadija i zapadna Srbija, južna i istočna Srbija 27 odsto. Da preskočim, sad imate podatak za svaku godinu... 2024. godine Beograd 87 odsto, to već liči na neke malo manje razvijene regione srednje i boljestojećih zemalja. Vojvodina na 47 odsto, Šumadija i zapadna Srbija, južna i istočna Srbija 38. Dakle, šta je bitno: od 2018. do 2024. godine, tih sedam godina koje su ovde navedene u Beogradu je ovo poraslo za 14 procentnih poena, dok je recimo u Vojvodini poraslo osam procentnih poena - naveo je Slobodan Cvejić.

-Zahvaliću se kolegi na najvećoj pohvali koju je ova vlast dobila od početka mandata. To što je pričao i što mu je svaka druga reč o korpciji, to razumem, svako polazi od sebe i svako u drugome vidi sopstvene greške i nedostatke i to mi je jasno. Međutim, ova druga tema koju je počeo, tiče se saradnje sa Azerbejžanom... Ovo nije pitanje politike, ovo je odgovor na pitanje da li će Srbija imati struju ili neće imati struju - započeo je Milenko Jovanov