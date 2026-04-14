Pevač Halid Muslimović otvorio je dušu u svojoj nedavno objavljenoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", te šokirao detaljima.

Kako je istakao, godinama je plaćao alimentaciju iako nije bio siguran u to da je ćerka njegova. Ženio se tri puta, a u knjizi otkriva nepoznate detalje o bivšim vezama i brakovima.

- Za vreme srednje škole upoznao sam moju prvu ljubav u Prijedoru i istinski se zaljubio. Zbog nje sam svaki vikend putovao iz Jasenica u Prijedor. Tom devojkom sam se kasnije i oženio, ali brak nije dugo potrajao, jer smo bili mladi, nismo bili spremni za tako veliku stvar - prisetio se Halid na početku jedne od priča u svojoj knjizi, a zatim se osvrnuo na drugi brak iz kojeg je rođena devojčica za koju folk pevač ni danas ne zna da li je njegova.

- Bilo je prerano za ozbiljno vezivanje. U tom drugom braku nisam imao sreće jer je žena za koju sam verovao da će biti moja životna saputnica zapravo bila žena sklona avanturističkom načinu života, što je i mene navelo da vodim dvostruki život. Video sam da taj brak nema budućnost, između nas su odnosi s vremenom zahladili, jer su se emocije polako gasile i bilo mi je jasno da će se to sve okončati, ali sam pustio da se to samo od sebe desi - napisao je Muslimović pa nastavio:

"To je deo moje prošlosti"

- U periodu oko osam meseci smo bili razdvojeni i tada me je njen otac, koji me je voleo kao svog sina, zamolio da se pomirimo i izgladimo odnose, na šta sam ja i pristao. Mnogo sam cenio tog čoveka, a ne mogu reći da i nju nisam voleo. Pomirenje se dogodilo na moru, oni su familijarno letovali u Poreču, a ja sam na poziv njenog oca došao i tu smo se pomirili. Njen otac je bio jedan divan čovek, svetskih manira. Voleo sam ga kao svog najrođenijeg. Samo zbog njega sam odlučio da dođem i da pokušamo da obnovimo sve - prisetio se pevač, a onda otkrio detalje životnog obrta koji mu se dogodio.

- Na moru u Poreču smo proveli nekoliko dana, bilo nam je lepo. Po povratku s mora saopštila mi je da je u drugom stanju, ja sam, naravno, bio radostan. Rodila se prelepa devojčica Ena i sve je bilo u redu, međutim, odnosi su ponovo postali narušeni i mi smo se razdvojili. Za devojčicu sam uredno plaćao alimentaciju, kupovao joj sve što treba, međutim, uskoro od tetke te moje druge supruge saznajem da dete verovatno nije moje, jer je ona za vreme dok smo bili razdvojeni imala muškarca s kojim se redovno viđala i da je u vreme kada je došla na more da se pomirimo, bila trudna - priznao je Halid.

Kako je dalje istakao, hteo je da uradi DNK analizu, kako bi bio siguran da je on otac deteta.

- Danas Ena živi u Beču, a ja sam pokušao da stupim u kontakt s njom. Pristala je, ali kada je majci rekla da će se videti sa mom, ona joj je zabranila. Imao sam ideju da uradimo DNK kako bismo bili sigurni, jer postoje indicije da je Ena moja i ja bih to voleo da znam, na stranu sve što je njena majka meni radila, to je deo moje prošlosti, mog života - objasnio je Muslimović .

