Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su na portalu "Moja srednja škola" dan ranije nego što je predviđeno kalendarom za upis u srednje škole.

Učenici osmog razreda već sada mogu da provere koliko su bodova osvojili na sva tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta.

Podsetimo, prema zvaničnom kalendaru za upis u srednje škole, preliminarni rezultati trebalo je da budu objavljeni u petak, 19. juna od 8 časova.

Polaganje male mature trajalo je tri dana, od ponedeljka do srede.

Tokom sutrašnjeg dana učenici će imati pravo da ulože prigovor na preliminarne rezultate, dok će konačni rezultati završnog ispita biti objavljeni 22. juna, nakon čega sledi popunjavanje liste želja.

Važni datumi za male maturante

Na portalu "Moja srednja škola" objavljen je i kalendar svih važnih datuma za upis u srednje škole: